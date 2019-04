Igl è in pau sco dad esser sin in'insla da la mar mediterrana. Grazia al clima miaivel amez il Lago Maggiore creschan en il parc botanic sin la gronda da las inslas da Brissago numerusas plantas e fluras exoticas.

Dasperas carmalan in’ustaria ed in hotel ils visitaders sin l'insla. Ni meglier ditg carmalavan. Anc avant diesch onns vegnivan da quai da 100'000 osps cul bastiment sin l'insla, l'onn passà mo pli la mesadad. Mo il mantegniment da parc, hotel ed ustaria custa. Enfin ussa vegnivan quels custs repartids tranter ils possessurs. La mesadad posseda il chantun Tessin. L'autra mesadad partan las vischnancas Ascona, Brissago e Ronco sopra Ascona. La dumonda tgi che sto pajar quant procurava regularmain per dispita.

Nova entschatta per il turissem

Ma quai duai ussa esser a fin. Las trais vischnancas han decidì da surdar las inslas da Brissago en il possess dal chantun. Persuenter surdat lez a las vischnancas pliras parcellas per lung dal lai. Il barat da terren na saja dentant betg la raschun principala per la decisiun da surdar tut al chantun, sincerescha il president communal da Ronco sopra Ascona, Paolo Senn. «Ronco sopra Ascona gudogna pauc u nagut. Nus survegnin bain tscherts tocs terren. Quai n’è dentant betg la motivaziun principala da far quest pass, mabain la garanzia dal chantun da vulair lantschar da nov las inslas ed il parc botanic sco destinaziun turistica.»

Maletg 1 / 6 Legenda: Las inslas da Brissago sa chattan en la part svizzra dal Lago Maggiore. Keystone Maletg 2 / 6 Legenda: Il Lago Maggiore accumulescha durant la stad la chalur e dat giu quella durant l’enviern. Perquai profiteschan las inslas da Brissago dad in clima fitg miaivel. Keystone Maletg 3 / 6 Legenda: L'insla posseda in hotel cun ustaria e vegn cudeschà gugent per nozzas ni autras festas. Keystone Maletg 4 / 6 Legenda: Unica pussaivladad da visitar las inslas da Brissago e via bastiment. Keystone Maletg 5 / 6 Legenda: L'onn passà han circa 50'000 persunas visità il parc botanic da l'insla. Keystone Maletg 6 / 6 Legenda: Da quai da 1'700 differentas plantas da regiuns tropicas e mediterranas vegnan cultivadas en il parc botanic. Keystone

Sumegliant vesa quai ses collega d’uffizi da Brissago, Roberto Ponti. «La gestiun da las inslas faschain nus in pau dasperas. Suenter vegn quai ad esser ina persuna che fa quai a moda professiunala e che ha era il temp ed ils meds per puspè far traglischar las inslas sco pli baud.»

Il chantun ha gia annunzià emprimas mesiras. Uschia duain vegnir emploiads dapli persunas per la tgira dal parc botanic ed i vegn tschertgà in directur per l'insla. Plinavant duain ils bajetgs e l’indriz per la purificaziun da l'aua vegnir sanads. Tut en tut investiziuns da 3 milliuns francs.

Gia ussa sentian ins l'influenza pli gronda da las autoritads chantunalas sin il manaschi, di il president communal d'Ascona, Luca Pissoglio. «Mo gia il fatg che l’abunament da mesa taxa e l’abunament general vegnan uss acceptads da la societad da navigaziun, vegn segir a purtar dapli glieud. Quai è insatge che nus sco vischnancas n’avessan mai pudì pretender, ma ch'il chantun ha fatg.»

Ultim pled en chaussa ha il Cussegl grond

L’emprim sto dentant anc il Cussegl grond dal Tessin approvar la midada da possess. Sco quai ch'igl era d'udir davart da la regenza tessinaisa, vegni quai ad esser il cas anc avant la fin da l’onn.

RR actualitad 12:00