Brunnen en la vischnanca dad Ingenbohl en il chantun Sviz ha stuì installar in center per requirents d'asil. Malgrà la resistenza ch'i ha dà il cumenzament, n'hai fin uss dà nagins problems.

La fin da favrer 2016 han ils abitants da la vischnanca Ingenbohl en il chantun Sviz decidì in credit da 3,1 milliuns francs per construir in center per requirents d'asil a Brunnen e quai malgrà ch'i ha dà gronda critica e resistenza. Uss ch'il center è dapi set mais en funcziun tiran ils responsabels ina bilantscha positiva.

Concept funcziuna bain

L'idea ch'ils requirents d'asil èn sezs responsabels per l'urden en chasa funcziunia bain, uschia la cussegliera communala Patricia Mettler. In pèr da l'Afganistan è responsabel per ch'il rument vegn dismess sco i tutga e ch'i saja urden en la chasa che dat suttetg a 52 requirents d'asil. En il bajetg nov datti trais abitaziuns per famiglias e pliras cuminanzas d'abitar cun fin otg abitants. Per evitar conflicts datti per exempel en mintga chombra da las cuminanzas d'abitar in'atgna frestgera.

Vischnanca spargna schizunt

Cun il nov bajetg per ils requirents d'asil spargna la vischnanca dad Ingenbohl mintg'onn 210'000 francs. Quai perquai che la vischnanca na sto betg pli prender a tschains abitaziuns per ils requirents d'asil. Sch'i haja lura insacura betg pli uschè blers requirents d'asil, lura possian ins duvrar il bajetg er per persunas che retiran agid social.

