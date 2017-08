Kamel ed ils chamels

Sultana, Schihili, Selhoum, Sonsè u Suana èn tschintg da passa 20 chamels. Els vivan ad Oberglatt en il chantun Turitg. Dentant il schef chamel è lur possessur: Kamel Ben Salem oriund beduin da la Tunesia .

Sonsè è imposanta. Ella è quasi 2 meters gronda e sch'ella chamina encunter alura vegnan ins avant pitschen. Dentant anc pli imposantas che Sonsè e sias sur 20 collegas ch'èn era pli sensiblas. Ils chamels vulan simplamain vegnir charsinads di lur possessur Kamel Ben Salem ch'è oriund da la Tunesia e viva dapi dapli che 20 onns en Svizra.

« Chamels èn fitg sensibels animals. Sch'els èn permalads alura na guardan els in temp betg pli sin mai. » Kamel Ben Salem

Pur da chamels

Ils chamels sajan fitg fidaivels animals, di il pur da chamels. I sajan era fitg sensibels. Sch'el stoppia per exempel far ina squitta, sche lura po quai dar ch'ils chamels èn permalads e na guardian per plirs dis betg pli sin el.

Num è program

Sursiglir cuntegn supplementar Vais vus savì... In chamel po baiver 130 liters ova en ina giada. Cun quels surviva el fin 1 mais.

Cun magliar producescha in chamel sez fin ad 80 liters aua.

Chamel è il num da famiglia. Il dromedar ha in goba ed il tamberl dus.

In chamel sa daventar fin a 2.50 grond e vegn fin a 40 onns vegl.

Chamels cumportan temperaturas extremas da -35°enfin +45°.

Gia da pitschen ensi ha Kamel Ben Salem gì da far cun chamels. El è creschi si en la Sahara da Tunesia en ina famiglia da beduins - el è in nomad. Gia ses bab e ses tat eran possessurs da chamels. Kamel Ben Salem enconuscheva mintga singul chamel perfin mo vi dal pass en il sablun. Era haja el emprendì da communitgar cun ils animals che vegnan era numnadas «ils bastiments da la Sahara». Ils chamels possian far var 35 differents tuns, e mintgin haja in autra significaziun, di Kamel.

« Cura ch'jau era pitschen ed era en la tenda sut la cuverta ed in chamel fascheva ina canera alura na stueva jau betg ir a guardar. Jau aud tge ch'è capità. » Kamel Ben Salem

Pur da chamels

Las ragischs da Kamel Ben Salem èn en la Sahara, ma dachasa è el en Svizra. Per far ina punt cun sias duas identitads ha el decis da dar a tut ils chamels in num cun «S»: per la Svizra e per la Sahara.

« En congual cun ils chamels en la Sahara en mes chamels turitgais in pau maldisads. Els èn daventads in zic memmas. » Kamel Ben Salem

Pur da chamels

Qua hajan ils chamels tut en abundanza betg sco en la Sahara. Ma che ses chamels èn maldisads, qua saja sia culpa di el cun in surrir. El dettia adina in pau dapli da magliar: ina carotta dapli, in zic fain dapli ni in zic paun dapli.

« Mia famiglia ed ils chamels, quai è il medem, qua na fatsch jau nagina differenza. Els èn in mes sang. » Kamel Ben Salem

Pur da chamels

Ses num saja program di Kamel Ben Salem e svelt sa mussa quai en il discurs cun el, ch'ils chamels èn per el dapli che mo animals.

« Sch'i na va betg bain cun mai alura discur jau in mument cun Sonsè, in cun Sultana e cun ils auters chamels. Suenter sun jau in nov uman. » Kamel Ben Salem

Pur da chamels

Cun ils chamels possia el emblidar ils problems. I saja in pau sco ina terapia. Però era per ils chamels saja Kamel Ben Salem dapli sco be il possessur.

« Jau sun il chamel il pli aut. Quai sto esser uschè, uschiglio va nagut. » Kamel Ben Salem

Pur da chamels

Quai sa mussa cura ch'el in pèr dis davent. Cura ch'el turna puspè fetschian ils chamels tut ils pussaivels tuns e siglian si e giu dal plaschair. Kamel ed ils chamels, ina amicizia tut speziala.

Latg da chamel

L’emprim dultschin e cun tragutter salà. Ma uschiglio na sa differenziescha il latg da chamel betg grond dal latg da vatgas tge che pertutga il gust. Dentant tge che pertutga per exempel ils vitamins ha il latg da chamel in avantatg envers il latg da vatgas di il pur da chamels Kamel Ben Salem. 6-8 giadas dapli vitamin C haja il latg chamel, tiers vegn ch'il latg n'ha nagin grass ed è senza lactosa. Perquai è il latg fitg adattà per persunas che na cumportan lactosa, ma era diabetichers prefereschan il latg di il pur. Ma tant saun ch'il latg è, tant rar è il latg. Ils chamels da Kamel Ben Salem dattan maximal 6 liters latg a di. En tut l’Europa na dettian ils chamels dapli latg di el. En l’Arabia saja quai auter. La dettian ils chamels fin a 20 liters latg al di.

Mulscher chamels saja fitg delicat perquai ch'ils chamels en fitg sensibels. Sco emprim sto il pitschen tschitschar fin cura ch'il latg cumenza a vegnir e lura pir va quai a mulscher ils chamels.

« Sch'i capita insatge durant il mulscher, per exempel sch'il chamel tira in sigl, lura na dat ella subito nagin latg pli. Era poi dar ch'in chamel na dat per in mais nagin latg. » Kamel Ben Salem

Pur da chamels

Sch’ins ha lura ina giada il latg, lura è quel fitg buns, di Kamel Ben Salem. El sez na baiva betg mintga di latg, ma sch'el baiva lura gist 2 fin 3 liters en ina e tiers mangia el datlas. Cun quai n'haja el nagina said e fom pli l'entir di.

Kamel Ben Salem venda il latg da ses chamels. Il mument vegn il latg adina pli populars ed el sto importar latg per che tut ses clients survegnan lura era propi in latg chamel che gusta sco emprim dultschin e suenter salà.

