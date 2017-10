La Bénichon – Friburg festivescha

La Bénichon è ina festa pli impurtanta che Nadal per ils dal chantun Friburg. A la festa da famiglia vegni mangià, sautà e chantà. Igl è ina festa da racolta che vegn oz dentant festegiada era sco «Kilbi».

Il mangiar è in punct principal da la Bénichon. Tut la famiglia s’inscuntra davos maisa. Fin 4 uras vegn mangià ed il menu vegn preparà gia dis ordavant.

« Per ils dal chantun Friburg è la Bénichion pli impurtanta che Nadal. » Isabelle Raboud-Schüle

directura dal Musée gruérien

Tipic è il «Cuchaule et moutarde de Bénichon», quai è ina sort da paunins che vegnan mangiads ensemen cun ina mustarda dultscha che vegn aposta fatga per la festa. Dentant era il schambun sco era las merengas da dessert na dastgan betg mancar. Il menu da la Bénichon che variescha da regiun tar regiun, ha en tut var 8 tratgas.

Sautar

Cura ch'ins ha il venter plain, lura vegn sautà. Pli baud vegniva spetgà cun brama da pudair ir a sautar. Igl era numnadamain l’unic di da l’onn, nua ch’ins pudeva sautar. La baselgia catolica aveva scumandà il sautar ils auters dis. La directura dal Musée gruérien, Isabelle Raboud-Schüle, declera, che blers cumpravan aposta novs vestgis per ballar.

« Da quel temp aveva la baselgia catolica scumandà da ballar. Mo a la festa da Bénichon eri lubì. » Isabelle Raboud-Schüle

directura dal museum gruérien

Ins vegniva ensemen en vischnanca per ristgar ina trestga. Surtut per la giuventetgna in mument spezial. Ozendi dentant, di Isabelle Raboud-Schüle, haja il sautar pers l’impurtanza, forsa perquai ch'i na saja betg pli scumandà. La giuventetgna fa dentant autras chaussas per tegnair la tradiziun. Per exempel cursas cun chars da strom vegls.

Chantar

I dat ina chanzun sur da la Bénichon. Anc oz vegni quella chantada durant il temp da la Bénichon – sper autras chanzuns tradiziunalas. Ils da Friburg chantan fitg gugent, declera Isabelle Raboud-Schüle. Las chanzuns vegnian era empraisas a scola e la tradiziun da chors saja gronda a Friburg.

