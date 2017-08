La butia da l’avegnir

Cameras duain enconuscher ils clients e mussar reclama adattada, pretschs duain automaticamain vegnir adattads tenor basegn ed ils spievels duain mussar ils accessoris che correspundan al pullover ch’ins vul cumprar. Quai ans pudess spetgar en l'avegnir.

Sursiglir cuntegn supplementar SAP La SAP è ina da las pli grondas firmas da software dal mund. La firma ha clients en 180 pajais ed offrescha software per differentas branschas. Tar ils clients da SAP tutgan 98% da las marcas las pli popularas sin il martgà.

En ina butia sa zuppa dapli tecnica ni software che quai ch’ins spetga. La software na dat betg en egl, perquai ch’ins na vesa betg ella, di Pascal Hagedorn da la SAP che sviluppa software per butias. El ha ina butia da test u meglier ditg in labor, nua ch'el sviluppa software. Il labor guarda ora sin l’emprima egliada sco ina pitschna butia. Sin la segunda egliada sent'ins però svelt ch'i dat qua bler dapli computers ed apparats ch'en ina butia usitada.

In viadi fictiv tras la butia dal futur

En il labor testa Pascal Hagedorn, co la butia dal futur pudess guardar ora. Ina finamira è ch'il cumprar en duai vegnir in eveniment per ils clients. Qua intgins exempels:

Reclama persunalisada

Cun entrar en butia registrescha ina camera tgi che entra. Vul dir, la vegliadetgna vegn evaluada e la camera registrescha era, sch’ins è in um ubain ina dunna. Cun quellas infurmaziuns èsi pussaivel da mussar – sin moniturs ch’èn sparpagliads en butia – reclama persunalisada. Las butias pon uschia evaluar, tge clientella ch'ella ha e cura che tgi vegn a cumprar en.

Curunas atuomatisadas

Arrivada tar l’emprim regal cun si, per exempel vestgadira, han ins betg da guardar tras ils regals, mabain ins ha in catalog digital che mussa, tge che sa zuppa en ils regals. E sch'in regal è vid survegnan ils vendiders automaticamain in signal dal regal, ch'i saja dad emplenir suenter. Quai è tranter auter pussaivel pervi da las tablas da pretschs digitalas. Ils pretschs pon uschia vegnir adattads mintga mument.

Plitost per mangiativas saja quai ina schanza di Pascal Hagedorn. Per exempel per fritga po il pretsch vegnir adattà tenor frestgezza. L’emprim di pajan ins il pretsch plain e pli ditg che la fritga è sin il regal, pli bunmartgà vegn ella.

«Spievel – spievel vid la paraid»

In spievel che sa discurrer n'ha betg sulet la nauscha regina en la parabla dad Alvetta. Butias da vestgadira pudessan avair da quels en l'avegnir.

La vestgadira duai survegnir in'identificaziun singulara, cun in uscheditg RIFD code. Uschia vegn mintga toc unic. Sch’ins prenda lura per exempel ina chamischa blaua en grondezza M e va en la cabina, sche lura sa la cabina precis, tge ch’ins vul empruvar en. Vul dir il spievel ed en il medem mument era in monitur. Quel mussa per exempel en tgeninas autras grondezzas e colurs ch'i dat la chamischa ed era tge accessoris che fissan bels vitiers. E sch'i na dat betg pli la gista grondezza da la chamischa, sche lura pon ins subit empustar quella cun in pèr clics sin il spievel e laschar trametter direct a chasa.

Nua e tgi

Cameras ch'èn plazzadas en tut la butia registreschan, nua che las pli bleras persunas sa chattan en butia. Las cameras tramettan in signal als vendiders e quels san nua ch'i dovra anc persunal en butia. Uschè po era vegnir evaluà tge part da la butia che renda il pli fitg.

Ma tut quai na fiss betg pussaivel senza nossas datas.

« Tecnicamain e bler dapli pussaivel che quai che las butias dovran oz. » Pascal Hagedorn

Responsabel per il CO-Innovation Lab (SAP)

I vul nossas datas

Quella tecnologia è mo pussaivla cun ramassar nossas datas. Cun savair sche i vegnan dapli umens ni dunnas, dapli giuvens etc. Pon las butias analisar nossas disas da cumprar en. La tecnologia fiss uschè enavant che las butias pudessan identifitgar mintgin sco individi. Quai tras cartas da clients, ni tras apps che ramassan nossas datas.

« Per l’ina pon ins porscher in meglier service als clients en butia sch’ins evaluescha las datas ramassadas. Per l’autra vegnan lura apunta ramassadas diversas datas dals clients… » Pascal Hagedorn

Ins savess aschia era malduvrar las tablas digitalas. I fiss pussaivel dad adattar il pretsch da consument a consument. Pascal Hagedorn dubita dentant che las butias fetschian quai, perquai ch'i pudessan perder lur num ed uschia era clients.

Pascal Hagedorn accentuescha in pèr giadas. Els pon metter a disposiziun la software, ma tge che las butias fan cun quella è surlaschà ad ellas.

