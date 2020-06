Ins pudeva sa prestar da far tals viadis. Igl era dentant era per ils confamigliars in mussament, nua ch’ins era stà. Per part è nudà sin questas cartas postalas era, cura ch’ins arrivia per ch’insatgi vegnia per ins. Pia talas infurmaziuns ch’ins tramettess oz cun in sms, eran era nudadas sin questas cartas postalas.