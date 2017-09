Montagnola il di suenter l'elecziun da Cassis

Sur Lugano a Montagnola sa chatta il dachasa dad Ignazio Cassis. Là han ils aderents dal nov cusseglier federal ier festivà sia elecziun.

A Montagnola sur il Lai da Lugano sa chatta il dachasa dal nov cusseglier federal Ignazio Cassis. Nossa reportra Prisca Bundi è viagiada oz a Montagnola – in vitg cun var 2'000 abitants – per dumandar la glieud sin via tge ch'els din da lur nov cusseglier federal.

Grond plaschair

Sa chapescha ch'ils da Montagnola han plaschair da "lur" cusseglier federal. I saja bun ch'in Tessinais è vegnì elegì. Cunzunt per dar ina vusch er al Tessin ed insumma a la part taliana da la Svizra. Ina dunna ch'abitescha dapi passa 40 onns en il vitg, deriva dentant da Cuira, ha schizunt lavurà ensemen cun Ignazio Cassis. Ella manegia ch'el saja in bun tip e possia represchentar bain il Tessin. Ed er in ustier manegia ch'el ed er ses giasts, insumma tuts en il vitg sajan ventiraivels cun la decisiun dal parlament.

«Viva il Ticino!»

RR actualitad 12:00