Quest onn fiss la data per cumenzar il tschaiver a Basilea ils 7 da mars. Dentant pervi da la pandemia pudess il tschaiver vegnir annullà per la terza giada. Per evitar quai studegian ils da Basilea da spustar il tschaiver sin la primavaira u sin la stad. Per la pli auta carnevalista da Basilea, Pia Inderbitzin, fiss quai ina opziun – ha ella ditg envers Radio SRF. Simpatias per questa proposta ha era la scheffa da la clicca «onYva», Muriel Peter, e Dominic Stöcklin dals «Basler Rolli».

Omadus pensan oravant tut era vi da las giuvnas commembras ch'exerciteschan regularmain – e che n’han uss prest trais onns betg pli pudì far part al tschaiver. Sut questas cundiziuns n’èsi betg mo grev da chattar novs commembers, mabain era da tegnair ils giuvens ch’ins ha.

Bildergalerie

1 / 4 Legenda: Ina clicca en acziun. Keystone 2 / 4 Legenda: In'impressiun dal Morgestraich. Keystone 3 / 4 Legenda: Laternas dal tschaiver da Basilea. Keystone 4 / 4 Legenda: Il cortegi dal Morgestraich. Keystone

Tuttina na chatta l’idea da spustar il tschaiver betg be encletga, mabain ella procura era per chaus cotschens. Uschia per exempel tar Felix Rudolf von Rohr, l’anteriur president dal tschaiver. Quel ha ditg en ina debatta sin TeleBasel: «Las datas dal Tschaiver èn dadas. L’emprim glindesdi suenter la mesemna da la tschendra per 72 uras – punct. E quai è il tschaiver da Basilea.»

Decider tge che capita cun il tschaiver vul la regenza ensemen cun il comité la mesadad da schaner.