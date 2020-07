Sin bunamain 2'000 meters sur mar schai il Tannensee amez ina cuntrada alpina mirvegliusa. Ensemen cun il Melchsee in zic pli bass carmala el viandantas sco era pestgaders siadora en quellas autezzas. E sco i para è il lai, ni pli exact il mir da fermada dal Tannensee, era in lieu preferì da las muntanellas. E quai è in problem, di John Sieber da las ovras electricas dal chantun Sursilvania.

Il rempar è situà a moda ideala quai che pertutga la radiaziun dal sulegl, la primavaira svanescha la naiv relativamain spert e la vegetaziun flurescha fitg spert. E quai è natiralmain in lieu ideal per las muntanellas nua ch’ellas chattan lur pavel.

Taunas da plirs tschient meters

In per muntanellas che stattan a sulegl e maglian in pau pastg na fiss atgnamain nagin problem. Mo ils animals sa sentan là uschè bain ch'els han avant prest diesch onns cumenzà a sa chasar en il mir da terratsch dal lai. Il problem saja che las muntanellas stgavian entirs sistems da taunas. E quellas pon dar ensemen sch’i plova fitg e quai possia manar a sbuvadas.

Cun quellas vegn la stabilitad dal rempar influenzada a moda negativa. E quai na vulain nus betg.

Nagin privel acut

Privlusa na saja la situaziun il mument dentant anc betg. Mo sch'ins na fetschia nagut pudessi la stabilitad esser periclitada il futur, i pudessa dar stgarps e fessas el rempar. Perquai pretenda l’Uffizi federal d'energia ussa era ch'i vegni fatg insatge cunter ils chavatunnels nun giavischads. Uschiglio stoppian els lura forsa in di svidar il lai e quai muntassi naginas entradas, di Sieber ch'è responsabels per la producziun electrica da las ovras da Sursilvania.

Empruvà da spaventar las muntanellas hajan els schon cun differentas metodas. Per exempel cun odurs da carstgauns. Mo ils animals sajan schon uschè disads vid la preschientscha da viandants e pestgadras che quai n’haja betg fatg grond'impressiun a las muntanellas. Gidà pauc hajan era las barras per utschels.

Nus avain era mieurs en il rempar e per il falcun è la barra era adattada. Mo per las muntanellas stuess in tschess sa tschentar sin la barra e quai na para betg da funcziunar.

Rait da metal duai gidar

Il mument sajan els vida ponderar da cuvrir il mir cun ina rait da metal. Quella duai esser uschè spessa che las muntanellas na pon betg pli chavar lur taunas. Mo tar la lunghezza dal rempar da passa 600 meters custass ina tala schliaziun in pulit rap. John Sieber quinta cun custs da 200’000 francs che las ovras electricas stuessan finanziar

Tschella pussaivladad fiss natiralmain da sajettar ils animals. Mo quai saja halt schon in pau delicat, conceda el. La regiun vivia per ina buna part dal turissem e las muntanellas sajan daventadas in’attracziun per ils viandants. Da sajettar ils animals pudessia procurar per nauscha reclama teman ils turistichers da la val.

Mo insatge sto schabegiar e quai bainspert. John Sieber spera perquai ch'il test cun la rait grategia. Quai na saja betg il davos er en l'interess da las muntanellas, manegia el.