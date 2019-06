Il chantun Basilea-Citad ha survegnì visitas dal mustgin tigher, in mustgin aggressiv da l'Asia, che s'installescha dapi in pèr onns en Svizra. Cun in fegl sgulant duai la populaziun da Basilea vegnir rendida attenta sin il privel: Il mustgin tigher è activ er durant il di. Ed el po derasar malatias tropicas privlusas. Ina mesira pertutgia quels che fan iert: Els duain evitar ch'il mustgin chatta aua per sa multiplitgar.

