I plova entant che Sibylle Menet, da la citad da Turitg beneventa sias lavurantas e ses lavurants – ina 5avla classa. Ina da las bundant 40 classas ch'èn a ramassar merda. Ils quaderns da scola han els midà cun satgs da merda. E la motivaziun da las scolarettas ed ils scolarets è gronda. Els han gust ch'i na han oz betg da far matematica.

I chala plaunet a plover ed il guaud savura frestg. Las lavurantas ed ils lavurants da guaud per in di rampignan si e giu per las costas ed i plascha ad els vegnir plain merda. Dentant piglian els lur lavur fitg serius – mintga bischla d'aluminium, buttiglia da plastic u palpiri vegn ramassada. In per egliers chattan els, ina padella veglia ed parts dad in bob. Ma i na saja betg rauba uschè spectaculara sco auter onns dian ils scolars.

Sche jau ves la merda giu per terra na poss jau betg auter sco prender si – quai è sco in refelx.

La citad da Turitg ha perfin ina glista cun la pli curiusa rauba ch'ins ha gia chattà. Perfin ina pistola, in tresor u telefonins èn gia vegnids scuverts. Dentant datti era adina puspè drogas che vegnan chattadas. Ils uffants san dentant che els na duain betg tutgar quellas e clamar a la manadra Sibylle Menet.

La pedagoga da natira è pli che cuntenta cun ses novs lavurants e spera che ils uffants pon prender cun els a chasa l’experientscha – la sensibilitad per la natira. Tranter 1'500 kg e 2'500 kg ramassan ils uffants mintg’onn en ils guauds. Suenter duas uras rumir guaud èn però era ils pli motivads scolars stanchels e cuntents d'ir a chasa.

