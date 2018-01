Nov concept per las arcadas da la claustra da Nossadunnaun

Dapi quatter onns vegnan ellas renovadas, las arcadas dretg e sanester da la scala che maina dal vitg siadora a la claustra. L’auter onn duain quellas da vart sanestra puspè vegnir avertas. E lura duain era puspè las stizuns chattar là in suttetg. Dentant autras stizuns ch'enfin ussa, di l’avat da la claustra da Nossadunnaun, Urban Federer. «Betg pli mo ina corda da rusari, in crucifix u mo ina chandaila. I sto avair dapli varietad. Ed i dastga gugent esser insatge regiunal, pia da Nossadunnaun.»

Products regiunals èn en il cas concret l’emprim ina giada chaschiel e chandailas da Nossadunnaun. Quels dis han ils emprims locataris suttascrit il contract per l’arcada. La manufactura da latg e la fabrica da chandailas Schnyder. Omaduas interpresas produceschan a Nossadunnaun.

Schanza per producents regiunals

Per Dominic Braun da la fabrica da chandailas era cler ch’els veglian tschappar la chaschun ed avrir ina stizun en quai lieu istoric. «Ina fabrica da chandailas tutga si tar la claustra. Nus essan la pli veglia fabrica da chandailas da Nossadunnaun. Avant 1798 aveva la claustra il monopol sin la producziun da chandailas. Suenter ch’ils Franzos han occupà la Svizra era quai privilegi crudà e la fabrica da chandailas Schnyder è vegnida fundada.» Ins saja bainprest stà perina pervi dal tschains. Era sch’i custia bain dapli che insanua auter. Els vesian quai era sco mesira da reclama.

Gughegian insatge nov - Dominic Braun (Chandailas Schnyder), avat Urban Federer, René Schönbächler (Chascharia Einsiedeln) ed il maina project Heino von Prondzynski.

Tema ch’i pudess dar critica, che la claustra guardia mo sin ils daners e betg per ils pelegrins n’ha l'avat Federer betg. Dapi 1500 onns saja l’aspect commerzial ina part dal pelegrinadi, di el. Impurtant saja che nagin da quels dus aspects haja il suramaun. Tar in lieu da pelegrinadi tutga tant la spiritualitad sco era il commerzi.

Vinavant naginas tualettas e nagin stgaudament

Restar medemas vegnan las installaziuns da las arcadas. Ellas n’han nagins bogns u tualettas ed era nagin stgaudament. Quai saja bain bun per il chaschiel ch’els veglian vender qua, di René Schönbächler, il maina fatschenta da la chascharia locala. Ma i possia lura schon era esser in zic fraid per il persunal. «L’enviern segir fraid mo la stad agreabel frestg. Da endrizzar ina stizun en quellas localitads istoricas è segir ina gronda sfida.»

Natiralmain saja quai era in ristg. Mo els sperian ch’ils pelegrins ed era ils turists ed indigens vegnian sperasvi e profiteschian da la nova purschida. Quai avess lura era l’effect che la plazza avant la claustra da Nossadunnaun sa transfurmeschia puspè en quai ch’ella era ina giada: in lieu da sentupada.

