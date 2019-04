Il curtin zoologic vul bajegiar l'Ozeanium, in aquari grond. Resistenza cunter il project datti da las organisaziuns per la protecziun dal ambient e dals verds.

Igl è in project spectacular. A l'ur da la citad veglia, betg lunsch davent da la staziun da la viafier federala, vul il curtin zoologic bajegiar l'Ozeanium, in aquari grond che duai dar dimora a passa 5'000 animals da la mar da tut las regiuns dal mund. En 40 aquaris ch'èn enfin otg meters auts duain ils visitaders pudair observar peschs, squagls, pinguins, choralas e bler auter e perscrutar quai che schabegia e viva sut la surfatscha da l'aua. Ils 100 milliuns francs che l'Ozeanium custa vul il curtin zoologic rimnar cun donaziuns privatas. Gia è la mesadad dals daners ensemen.

Mo cunter ils plans sa dostan organisaziuns d'ambient ed ils verds. L'Ozeanium na saja betg in project a favur da la natira mabain gist il cuntrari, di Vera Weber da la Fundaziun Franz Weber.

Prender dad ina vart animals ord la mar e sgular els a Basilea nua ch’ins serra en els davos in vaider e quai per proteger las mars è per mai ina cuntradicziun

I saja era enconuschent che prest 80% da tut ils peschs che vegnian pigliai per aquaris giajan a frusta sin il transport, di Weber.

Maletg 1 / 3 Legenda: 100 milliuns custa il nov Ozeanium e duai arver las portas il 2024. MAD Maletg 2 / 3 Legenda: Il curtin zoologic da Basilea spetga che da quai da 800'000 persunas vegnan a visitar mintg'onn l'Ozeanium. MAD Maletg 3 / 3 Legenda: Manaschi e mantegniment da l’Ozeanium duai custar prest 5 milliuns francs per onn. MAD

Sensibilisar la populaziun

Quai constettia mo per part, respunda il directur dal curtin zoologic da Basilea, Olivier Pagan. I dettia gronds problems cun il commerzi cun peschs per aquaris. Quai dentant en emprima lingia pervia dals aquaris privats. Qua stoppian ins prender mesiras.

Il «Zolli» posseda dentant schon dapi bunamain 50 onns in aquari ed ha ina grond'experientscha en la tgira e tratga da peschs ed auters organissems da la mar.

Ultra da quai collavureschian els cun auters aquaris gronds da tut il mund ed els enconuschian la pli gronda part da quels che piglian per els animals.

L'Ozeanium saja plinavant in lieu ideal per sensibilisar la populaziun per dumondas da la protecziun dals oceans, di Pagan. «Nus avain 50’000 scolaras e scolars mintg’onn, nus avain 2’500 classas che visitan il «Zolli», nus avain programs zoologics. L’Ozeanium è en quai connex in’ approfundaziun e schlargiament da l’offerta actuala».

Meglier investir en projects concrets

Che l’Ozeanium planisà possia propi midar la tenuta da la populaziun dubita dentant il deputà verd Thomas Grossenbacher. «Tut quels ch’èn creschids si a Basilea èn gia stads ina giada en il Zolli. Mo nus n’essan betg tuts daventads protecturs d’animals. Quai mussa ch’il Zolli na cuntanscha betg quai effect ch’el pretenda d’avair». Enstagl d'investir 100 milliuns francs en in bajetg amez la citad da Basilea fissi meglier d'investir quels daners direct en projects per la protecziun dals oceans, pretenda Grossenbacher.

Auter vesa quai la deputada socialdemocratica Toja Krummenacher. Natiralmain dovri era projects concrets ed era leschas per proteger l'ecosistem da flums e da las mars. In Ozeanium en il qual ins possia vesair la bellezza e la fragilitad da las mars gidia dentant schon era a sensibilisar ils visitaders per la protecziun da quai mund unic. «Cun l’Ozeanium pudain nus cuntanscher autras persunas a moda differenta e da sensibilisar ellas per la protecziun da l’ambient. I vala perquai da far ina chaussa senza tralaschar l’autra».

Sche l’Ozeanium a Basilea po vegnir bajegià decida la populaziun ils 19 da matg. Tar in gea duain las lavurs da construcziun entschaiver l'auter onn. Ils emprims giasts duain lura il 2024 pudair sfunsar en il mund maritim.

