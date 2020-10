Per pudair garantir l'andament ha la scola Breitfeld/Wankdorf a Berna engaschà ina persuna da joker. Là nua ch'i manca magistras u magisters duai quella persuna sa gidar: Saja quai en scolina u era en ina 9avla classa.

Cun il persunal existent saja impussibel da stuppar las foras, cura ch'ina magistra u in magister ston star a chasa causa sintoms da grippa u da corona, di la manadra da scola Christine Herrmann. Perquai ha la scola Breitfeld/Wankdorf decidì da tschertgar ina persuna flexibla.

«Situaziuns spezialas dovran cundiziuns spezialas», di la manadra da scola – ed uschia era quai scrit en l'inserat. S'annunziadas sajan la finala 18 persunas. Quai saja bler en in temp nua che magistraglia è stgarsa, agiunscha ella. In magister han ins uss engaschà sco persuna flexibla.

Ulteriuras persunas ch'eran s'annunziadas ha la scola nudà sin ina glista da substitutas e substituts – quels duain vegnir en acziun sche la persuna flexibla na tanscha betg. Gia uss vesian els ch'i saja stà la gista decisiun, di la manadra da scola. I detta adina dapli absenzas.

Magistraglia grischuna spetga

En il Grischun fa la magistraglia era ponderaziuns co ch'ins po surmuntar ils medems problems da l’atun enfin la primavaira. Entant remplazzian ins las persunas cun schliaziuns internas en la chasa da scola, di la presidenta da la magistraglia Grischuna, Laura Lutz. In tal concept sco la scola a Berna na saja per il mument betg planisà.

Tut tenor vesa Laura Lutz da puspè engaschar studentas e students da la Scola auta da pedagogia dal Grischun. Els hajan fatg bunas experientschas en il temp passà, cun collavurar en cas da stretgas cun la Scola auta.