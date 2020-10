Be duas vias a Mendrisio han nums da dunnas. Uss è ina cumissiun en tschertga da persunalitads femininas per che dapli vias portan nums da dunnas.

La cumissiun vegn manada dal politicher da la Lega dei Ticinesi Daniele Caverzasio. El di che politichers e politicras da diversas partidas han fatg la dumonda per renumnar las vias. En in'emprima etappa sajan ins vid tschertgar dunnas che han furmà Mendrisio, di Caverzasio. «Per far quai avain nus sustegn dad istoricras ed istorichers» di il politicher, al qual stat a cor l'egualitad tranter dunnas ed umens.

Maletg 1 / 3 Legenda: Genevra: Durant la chauma da las dunnas èn vegnidas renumnadas vias e plazzas cun nums feminins en tut la Svizra. Keystone Maletg 2 / 3 Legenda: Berna: A Berna ha mintga 6avla via in num feminin. Keystone Maletg 3 / 3 Legenda: Dentant suenter il di da chauma eramn las vias puspè masculinas. Keystone

Be gist duas vias han entant nums da dunnas a Mendrisio. Enfin Nadal vul ins otg dapli. Quai pudess esser Linda Brenni che era l'emprima cussegliera communala da Mendrisio u l'architecta indigena Flora Ruchat ch'è daventada l'emprima professura ordinaria a l'ETH a Turitg. I saja en emprima lingia il signal ch'ins dettia cun il midament. Per las persunas na sa mida nagut, mo per paucs forsa l'adressa. Ma il signal sco tal saja impurtant, di Caverzasio. Numnadamain per ch'i sa sviluppia ina midada da mentalitad.

Quai di era la scienziada da l'institut per la perscrutaziun dal gener da l'Universitad da Basilea Deborah Oliveira. Dunnas suenter la qualas ch'ins pudess numnar vias ni plazzas sajan avant maun. La percepziun da l'istorgia saja defurmada. Il problem saja dentant che l'istorgia è vegnida scritta dad umens davart umens. Perquai èsi pli difficil da chattar ils nums da las dunnas. Ma i saja impurtant che quai vegnia fatg. Dunnas hajan contribuì gist uschia in' impurtanta part per la societad sco umens, di ella.

Cuira ha 8 vias cun nums da dunnas

La citad da Cuira ha 350 vias. 60 da quellas èn numnadas tenor persunas. Da quellas portian 8 nums feminins, di il responsabel per il svilup urban en la citad principala dal Grischun, Andreas Pöhl. Sch'ins haja ina nova via fetschian ins adina duas propostas – ina masculina ed ina feminina. Dentant planisà da renumnar vias n'hajan els betg. In excepziun hai dà tar la Zeughausstrasse che è vegnida renumnada en Kauffmannstrasse suenter la pictura Angelika Kauffmann.

Era autras citads han plitost ina bilantscha magra. Uschia ha num a Basilea mintga 13avla via tenor ina dunnas ed a Berna mintga 6avla. Dentant datti en tuttas duas citads sumegliants projects sco a Mendrisio.