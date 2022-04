La problematica è enconuschenta. Per lung da las vias e sendas vegni savens stretg, cunzunt sche velocipedists e peduns han da parter la medema sdrima. Il chantun Tessin ha perquai decidì da lantschar la campagna cul num «Riguardami», «guarda sin mai». Sensibilisar vulan els tant ils velocipedists sco era ils peduns. Omadus duain prender resguard in sin l'auter.

Cun quai che las vias per velos n’èn savens betg propi ladas èn ils velocipedists savens confruntads cun peduns che dovran l'entira ladezza da la via.

In auter grond problem sajan chauns vid cordas memia lungas, betg controllà e che sajan perquai savens in grond privel.

La distanza manca

Difficultads cun la situaziun han era ils peduns, di Jordi Riegg, mainaproject tar l'organisaziun svizra per il traffic plaun che defenda ils interess dals peduns. «Sch'in velocipedist passa cun ina distanza per el adequata dad in meter u era mo 80 centimeters, è quai per in peduns gia malempernaivel e po far tema. Il problem è la ladezza da las vias da velo. Quellas ston avair ina ladezza minimala.»

Quai procura natiralmain per conflicts. E qua vul il chantun, ensemen cun las organisaziuns da traffic, da velo ed era dals peduns, sensibilisar per ils basegns vicendaivels. Schabegiar duai quai cun tatgaders sin las vias en furma dad in cor verd e tavlas ch'ins metta dasperas cun nudà intginas reglas simplas – per exempel ch'ins duai far attenziun d'in l'auter. Ils velocipedists duain reducir lur spertadad e surpassar cun tutta precauziun, ils peduns duain laschar avunda plaz als velos e dar adatg dals uffants e dals chauns.

Marco Vitali da ProVelo Ticino. «Nus pretendain dals automobilists adina ch'els laschian a nus ina distanza adequata dad in meter e mez sch'els surpassan nus. Il medem stuain nus era conceder als peduns cura che nus surpassain els. E natiralmain stuain nus era franar sch'i n’ha betg avunda spazi ed annunziar nossa preschientscha cun il scalin.»

Zonas da ventg per tuts

Ch'era ils peduns stoppian far il ses per che la convivenza tranter velocipedists e quels che van a pè funcziuneschia meglier, da quell'opiniun è erJordi Riegg. La soluziun ideala fiss natiralmain da separar velos e peduns. Sco en bleras autras regiuns na saja quai era en il Tessin betg uschè simpel. «Ultra da quai fiss il model ideal en las regiuns abitadas da stgaffir là zonas da tempo 20, nua ch'ils peduns han dentant la precedenza.»

Enfin ch'igl è uschè lunsch duai la campagna «Riguardami» ussa ina giada augmentar la chapientscha ed il resguard vicendaivel tranter ils peduns ed ils velocipedists. Quai era cun l’effect che scenas privlusas ed accidents pon uschia vegnir reducids.