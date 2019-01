La novitad che ha fatg la currella ad Olten, la mesemna da mezdi dals 28 da mars 2018, ha procurà per pulita agitaziun. La punt brischa! Betg x-ina punt, mabain quella da lain sur l'Aare ch'è passa 200 onns veglia. Ina punt plain simbolica, che collia la citad veglia dad Olten cun la staziun da viafier.

Martin Wey, il president da la citad dad Olten ha lez di resumà en paucs pleds la situaziun. «Quai è in scenari absolut sgarschaivel. Sche la punt da lain dad Olten brischa, lura brischa il cor dals Oltenais.»

Ils circa 60 pumpiers han gì difficultads da tegnair sut controlla il fieu. Il vent ha adina puspè sveglià las flommas. Ma enfin la saira eran era ils davos cuaditschs stizzads. Pli tard han ils experts eruì la raschun per il brischament. Probablamain ha ina cigaretta betg stizzada chaschunà il fieu e fatg donns detg gronds vi da la punt. Enfin oz ston ils dad Olten traversar il flum sin ina construcziun provisorica.

Maletg 1 / 5 Legenda: Da quai da 60 pumpiers eran vegnids clamads per stizzar il fieu. Keystone Maletg 2 / 5 Legenda: Il brischament ha cumenzà il avant mezdi. Keystone Maletg 3 / 5 Legenda: Davent da las 13 uras era il fieu sut controlla. Keystone Maletg 4 / 5 Legenda: La punt da lain sur l'Aare e vegnida menziunada l'emprima giada l'onn 1295. Dapi lura han ils dad Olten adina puspè reconstruì ella suenter brischaments ni inundaziuns. Keystone Maletg 5 / 5 Legenda: La punt da lain actuala datescha da l'onn 1803. Ils Bernais avevan destruì la punt veglia per franar las truppas franzosas. Keystone

Cun quai duai però bainprest esser a fin. L'entschatta da l'emna han cumenzà las lavurs da sanaziun. Il scrivant da la citad d'Olten, Markus Dietler, enconuscha ils detagls: «Sco emprim vegn construida ina plattafurma per pudair lavurar vi da la punt. Quella vegn installada dasper la punt. Alura vegn cumenzà cun ils gronds pilasters. Là vegn remplazzà quai ch’ins sto remplazzar.» Previs è era da montar novas fanestras da vaider ed ina nova illuminaziun da LED. Per proteger la punt da novs incendis duai dar sut il plaun in indriz automatic da sprizzar aua.

Las lavurs custan passa 1,8 milliuns francs e duain esser terminadas l'entschatta d'avust, ad uras per la Chilbi – la gronda festa da la citad. Gia durant la sanaziun duai dar differentas acziuns per far attent la populaziun sin la sanaziun e l’istorgia da la punt, di Markus Dietler. «Nus vegnin ad empruvar da dar vinavant infurmaziuns per ch’ins vesa, tge ch’è gia schabegià cun la punt durant l’istorgia. Nus vegnin ad exponer inqual model ed object en las vitrinas datiers da la punt.» Dasper quai duai era anc dar guidas tras il plazzal, ina concurrenza da dissegnar per las scolas sco era ina concurrenza da fotografar per mintgin.

