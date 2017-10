Quai ch'als collia – Gondo e Bondo

A Bondo e Gondo collia dapli sco be il num: Tuttas dus vischnancas da muntogna èn vegnidas destruidas dad ina bova. Quai che Bondo fa tras pel mument han ils da Gondo fatg tras avant 17 onns.

Als 14 october 2000 pluveva quai sco cun sadellas a Gondo. Las enormas massas da plievgia han chaschunà ina bova. Aifer 15 secundas ha la bova destruì ina part da la vischnanca e stratg 13 persunas cun sai.

La vischnanca vallesan che sa chatta al cunfin cul ‘Italia era vegnida evacuada immediatamain sa regorda Roland Squaratti. El è president communal da Gondo – oz sco quella giada avant 17 onns, cura che la bova era vegnida.

Squaratti: Il 2017 han blers sbaglià Bondo cun Gondo

Suenter la bova a Bondo ha Roland Squaratti survegnì ina pluna telefons da tut la Svizra che dumandavan, sch'i era vegnida anc ina bova a Gondo. Er abitants da Gondo sez, che han udì la novitad en il radio, hajan scumbiglià Gondo cun Bondo.

« Jau vuless visitar Bondo per requintar da las experientschas da la bova a Gondo ed uschè pudair gidar. » Roland Squaratti

President communal da Gondo

Cun guardar ils purtrets da la bova da Bondo ha Roland Squaratti vis bleras parallelas cun Gondo: L’enorma devastaziun da la bova, l’evacuaziun da la vischnanca, persunas sparidas e persunas mortas.

Perquai ha la vischnanca da Gondo decis da gidar a Bondo cun 20’000 francs. Era vul Roland Squaratti ir a Bondo per discurrer cun ils responsabels e parter las experientschas.

Squaratti sa: I vul temp e pazienza

I veglia temp per vegnir a fin cun la tragedia di il president communal sa regurdond a las atgnas experientschas. En l'emprim schoc nagin che vuleva pli turnar a Gondo.

Gia in per dis pli tard vulevan ils abitants dentant turnar enavos tar lur ragischs. La gronda part dals abitants da Gondo vulevan fabritgar si da nov lur vischnanca. Els na vulevan betg bandunar lur vischnanca.

Oz vivan anc 90 persunas a Gondo

Avant la bova quintava la vischnanca da Gondo 160 abitants – oz èn quai anc 90. In terz da la populaziun da Gondo eran guardias da cunfin. Quels vegnan uss dentant be pli per lavurar a Gondo. Perquai saja la cifra sminuida talmain di il president da vischnanca.

« Jau giavisch ils da Bondo en emprima lingia blera forza. » Roland Squaratti

President communal da Gondo

Tranter las unfrendas eran dus frars da Roland Squaratti. El haja dentant gì enorm blera lavur suenter la Bova ed ha uschè elavurà l’eveniment di el. El è da l'avis, che cun quellas persunas che n'avevan nagut da far, che spetgavan, cun saja quai i bler pli mal. Diversas persunas da Gondo hajan gì problems psichics suenter la bova. Organisaziuns hajan gidà a la populaziun sur onns dad elavurar la catastrofa.

Gondo surviva e viva

Gondo è vegnì fabritgà da nov. Quai er sche divers han manegià, ch'i saja da fabritgar la vischnanca ad in auter lieu pli segir. Uss regna ina nova realitad a Gondo – e quella includa la regurdanza a las unfrendas da la bova: 13 stailas d’in meter lunghezza straglischan mintga notg per regurdar als 13 abitants che han pers la vita.

Per rivar ad in punct da normalitad haja quai vulì en prima lingia blera forza. E quella giavischa Roland Squaratti era a Bondo.

Vischnanca da Gondo

Return a chasa – il di d'allegria

Ils 14 october pon ils emprims abitants da Bondo turnar a chasa. Quai è precis quel di nua che quai èn 17 onns che la Bova da Gondo e vegnida. Dal di nua ch'ils emprims abitants da Gondo han pudì turnar a chasa sa regorda Roland Squaratti anc fitg bain. Per el è quel di en memoria sco di d'allegria.

