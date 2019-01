Quellas maschinas vegnan per exempel duvradas per la lingia da viafier sur il Bernina.

In sectur fitg impurtant per la Zaugg SA èn las maschinas per rumir naiv sin ils binaris. La Viafier retica ha cumprà quatter maschinas da la Zaugg SA.

Ina maschina speziala è il Pipe Monster, per exempel per la mesapipa a Laax.

I vegn lavurà e traffitgà en las hallas ad Eggiwil. Tscha e là vegn buglì e pitgà, i savura da metal. En la segunda part da la producziun èsi pli ruassaivel. Qua vegnan messas ensemen las maschinas. E qua èn era da chattar ils farguns da naiv, gronds e pitschens, che traglischan en cotschen ed oransch. E dasperas era las maschinas da taglianaiv, las fresas. Mintg’onn fabritgescha la Zaugg SA da quai da 1'000 maschinas e farguns che vegnan vendids en Svizra ed era en 40 auters pajais dal mund.

La naiv influenzescha la fatschenta

Ma farguns e taglianaivs dovri mo lura sch’i ha era naiv. E da lezza datti adina pli pauca. Quai senta era Daniel Frutiger, il manader da fatschenta da la Zaugg SA.

Nus sentin fermamain la reducziun. En il sectur dal servetsch da clients. U era tar il servetsch da tocs da reserva po la reducziun far ora enfin 50%.

Ma sa lamentar da l’atgna sort na vul el betg. L’aura e cun quai sch’i dettia blera ni pauca naiv na possia nagin influenzar. «Nus stuain avair ina fitg gronda flexibilitad. Ed uschia avain nus organisà nossa interpresa uschia che nus pudain adattar nossa producziun a las cundiziuns.»

Vischnancas adina pli precautas

Frutiger e ses 160 collavuraturs ston pia planisar exact tgenins dals 67 differents models da taglianaiv e farguns ch’els pon producir sin reserva. Pervia da l’aura pli intscherta vegnian las empustaziuns adina pli savens a curta vista.

Suenter envierns flaivels na pensan las vischnancas betg adina vidlonder ch’ins duess planisar quai a moda precauta ed a lunga vista. Cunquai avain nus era il problem da furnir a curta vista.

Mintgatant stoppia ina vischnanca lura spetgar in per emnas sin in nov fargun da naiv e lascha sentir che la clientella n’haja betg adina chapientscha per quella situaziun.

Viafiers in sectur impurtant

Laschar pender las alas na vul Daniel Frutiger dentant betg. Naiv vegni adina a dar. Quai dentant en regiuns pli autas e cunzunt era sin ils binaris. E gist en quai sectur ha l’interpresa Zaugg SA grond success. En las hallas ad Eggiwil vegnan era construids taglianaivs da dus meters autezza. In da quels glimaris che vesan ora sco ina locomotiva cun in taglianaiv han els per exempel pudì furnir en Svezia. Quai per 9 milliuns francs.

Ma era per las viafiers svizras furneschan els maschinas, di Daniel Frutiger cun luschezza. «Sche vus viagiais da Berna sin la Jungfrau èn tut las maschinas per rumir naiv da nossa chasa. E sin il Jungfraujoch datti perfin ina maschina da taglianaiv electrica. Quai per betg sfalsifitgar las mesiraziuns da l’atmosfera.» Ed era tar la Viafier retica procuran las maschinas da Eggiwil per binaris libers e colliaziuns segiras.

Rumir naiv sin il Bernina

Alla tschertga d'alternativas

Per dentant betg esser dal tut dependent da la naiv hajan els tschertgà auters secturs. «Nus avain sviluppà ina maschina per schubregiar palantschieus fitg tartagnads. E quest è la situaziun ch’ins chatta a las staziuns. Perruns tschufragnads da schlogns e bavrondas ch’ins duess schubregiar cun quità e cun pauc'aua.» La fiera cun quellas maschinas da schubregiar creschia plaunet. Daniel Frutiger è dentant persvas ch’ellas daventian ina pitga impurtanta per l’interpresa.

