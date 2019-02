Mo per gist evitar speculaziuns: La Posta Svizra n’ha betg avert ina pasternaria. Lur incumbensa principala saja anc adina il transport da pachets e brevs dad in lieu a l'auter, di François Furer, il pledader da La Posta Svizra. Fatg saja dentant, ch’il dumber da brevs ch'els transportan saja sa reducida per bunamain in terz ils ultims diesch onns.

Noss postins han adina pli paucas brevs cun els. Nus stuain guardar che nus possian porscher novas offertas sin l’uschenumnada ultima miglia. Quai per mantegnair las plazzas cumplainas. Quai è impurtant per la Posta Svizra.

Maletg 1 / 6 Legenda: Partenaria da la Posta Svizra e la Confisaria Eichenberger en il quartier dal Marzili a Berna. Posta Svizra Maletg 2 / 6 Legenda: Collavuraturs da la Confisaria preparan ils satgets cun ils pauns dals abunents. Posta Svizra Maletg 3 / 6 Legenda: Daniel Eichenberger, il manader da fatschenta da la Confisaria Eichenberger, è da l'opiniun che la «posta da paun» curcla in grond basegn. Adrian Camartin, RTR Maletg 4 / 6 Legenda: Ensemen cun las brevs e la gasetta portan ils postins il paun frestg als clients da la «posta da paun». Posta Svizra Maletg 5 / 6 Legenda: Davent dals 25 da favrer pon era ils lieus da Worb, Belp e Münsingen profitar da la «posta da paun». Posta Svizra Maletg 6 / 6 Legenda: François Furer, il pledader da la Posta Svizra, po s'imaginar d'introducir la «posta da paun» era en autras regiuns da la Svizra. Posta Svizra

Il project da la «posta da paun» è ina collavuraziun da La Posta Svizra cun la Confisaria Eichenberger, ina fatschenta da tradiziun che producescha dapi passa 150 onns a Berna. Daniel Eichenberger, il manader da fatschenta da la confisaria, è fieu e flomma per la nova purschida.

Nossa finamira è da furnir paun artisanal a chasa. Per realisar quai è La Posta il partenari ideal.

Nagina concurrenza per pasternarias

La «posta da paun» è ina sort abunament. Via la pagina d'internet da la Confisaria Eichenberger pon ins s'inscriver e decider, tge sort da paun ch'ins vul e tge dis ch'il paun frestg duai vegnir furnì. Tut tenor sort e frequenza custa l’abunament da quatter emnas tranter 17 e 105 francs. La purschida nova na duai dentant betg far concurrenza a las pasternarias tradiziunalas, accentuescha Daniel Eichenberger. L’abunament saja en emprima lingia per persunas che lavurian e che n’hajan betg il temp dad ir en ina pasternaria ubain er per persunas che na sajan betg uschè bain en chomma e per ils quals quella purschida muntia in levgiament.

Mintga damaun a las tschintg vegnian ils pauns ord il furn. Silsuenter vegnian las empustaziuns preparadas ed adressadas. Ils chanasters cun ils stgarnuzs da paun transportan ils chauffeurs da la confisaria direct als uffizis da distribuziun da La Posta. Da là prendan ils postins ils pauns ensemen cun las brevs sin lur tura e mettan il paun frestg en la chascha da brevs. Quai funcziuneschia fitg bain, era sch'i dettia schon inqual sfida, di François Furer.

La pli gronda sfida èsi da guardar ch'il paun resta sitg, cura ch’i plova. E quai èn noss postins buns da far. Quai munta ch’il paun vegn tar il client en la medema qualitad ch’el vegn ord la pasternaria.

Era en autras regiuns?

A quants clients ch'els furneschian oz il paun na leva Daniel Eichenberger betg tradir. Anc na fetschian els dentant betg la gronda fatschenta. Enfin la stad veglian els ussa empruvar e lura decider co prosequir. François Furer da La Posta Svizra è in zic pli optimistics. Sch'els vesian che la purschida chattia propi accoglientscha tar la clientella, veglian els ponderar da lantschar la «posta da paun» era en autras regiuns da la Svizra.

RR actualitad 11:00