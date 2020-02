En la scolina «Marzili» discurran ils uffants franzos e tudestg. La citad da Berna ha lantschà l’onn passà l’emprima scolina bilingua. Suenter in mez onn tiran ils responsabels bilantscha.

A Berna fruntan il franzos ed il tudestg in sin l'auter

Dapi ils onns 60 sa reducescha il dumber da francofons en la citad da Berna. Per dar in cuntrapais ha la citad introducì l’emprima scolina bilingua. 24 uffants partan la stanza da scola. Tscherts discurran tudestg a chasa, auters franzos e puspè autras discurran gia omadus linguatgs. Ina da las duas mussadras declera ch’ils uffants sajan suenter in mez onn sa vivids en bain en classa.

Emprender linguatgs sin moda ludica

La gronda plivalur portia il discurs quotidian tranter ils scolars. Els emprovian regularmain da communitgar in tranter l’auter tge che funcziunia adina meglier. Cunquai ch’els èn confruntads mintgadi cun dus linguatgs sviluppan els in sentiment per tut ils linguatgs. La furmaziun capita sin moda ludica. Cura ch’els emprovian da dar resposta e na sappian betg tut ils pleds lura gida la mussadra da cumplettar la frasa. Toc a toc vegnian ils uffants lura da memorisar las construcziuns.

In project da pilot gartegià

Era la citad da Berna sa mussa cuntenta. La directura da furmaziun da la citad da Berna Franziska Teuscher declera ch’i n'haja fin ussa betg dà quella purschida. Dentant sco colliaziun tranter la Svizra franzosa ed la Svizra tudestga hajan els la funcziun da represchentar omadus linguatgs. Sin il fundament dals resultads veglian els examinar sch’il potenzial per dapli scolas bilinguas fiss dada.

RTR actualitad 12:00