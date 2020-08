Adina puspè chatta la polizia d’aua aissas da «Stand Up Paddle» (SUP) che navigheschan persulas en l’aua. Per il pli sajan quai aissas che sajan vegnidas messas a la riva ed il vent u las undas portan ellas entamez ils lais. Dentant na saja mai d'excluder ch'i haja dà in accident, di Bruno Schnyder da la polizia d’aua da la Turgovia. Uschia saja quai capità l’ultim venderdi al Lai da Constanza. In'aissa suletta sin il lai – e da la possessura u dal possessur mancava mintga indizi. La polizia d’aua da la Turgovia haja cumenzà a tschertgar en l’aua ed a la riva, ha Bruno Schnyder ditg envers Radio SRF. In accident haja la polizia suenter pudì sclauder.

Scriver si las datas da contact sin l'aissa, spargnass diversas malenclegientschas.

Per evitar talas acziuns da tschertga dovria pel pli mo l’indicaziun dal contact sin l’assa. Sche l'aissa chattada avess gi si il contact avess in telefon bastà per sclerir il cas, di Schnyder.

Reglas betg enconuschentas

Bleras e blers «Stand Up Paddlers» n’enconuschian betg las reglas, uschia il policist. En sasez duess mintg’aissa avair si il contact da la possessura u dal possessur. E sch’ins haja ina distanza pli gronda che 300 meters da la riva, duess ins avair cun ins ina giacca da salvament. Dapli quest onn pudessan las persunas vegnir chastiadas, sche las persunas na sa tegnian vidlonder.

Dentant emprova la polizia d'evitar multas cun admonir las sportistas e sportists. Era ils privels, per exempel da l'aura na sajan conscient a diversas persunas. Perquai appellescha la policia da s'infurmar meglier avant che navigar sin ils lais cun il «SUP».