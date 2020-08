I saja tut insatge auter da surfar sin in flum enstagl sin la mar dian Sandro Santschi e Luca Toneatti – omadus surfists passiunads. E la passiun per il surfar sin ils flums svizzers han divers survegnì durant ils ultims onns di Sandro Santschi ch'è president da la societad «Flusssurfen Thun».

Legenda: Sandro Santschi President "Flusssurfen Thun" RTR / F.Caduff

I dat adina dapli surfistas e surfists, dentant anc adina tuttina bleras undas.

El beneventa il boom, era sch'el sto uschia star pli ditg en colonna per pigliar in'unda. Ma el saja fortunà, di el. Cun quai che a Thun hai gist dus lieus nua ch'i dat undas. Sche las cundiziuns constattan po el ir avant e suenter lavur sin il flum e perfin era sur mezdi. Auter èsi tar Luca Toneatti che abita a Berna.

Sch'el vul tschiffar in'unda sto el ir fin a Thun. En la citad principala datti numnadamain nagin'unda en l'Aara. Dapi 10 onns cumbatta la societad «Flusswelle Bern» per ina tala. Era Luca Toneatti fa part da la societad. Sche tut va bain datti en in per onns era in'unda a Berna, di el.

Legenda: Luca Toneatti Commember "Flusswelle Bern" RTR / F.Caduff

Tar in'unda natirala integrada en il flum san ins mai sch'i dat oz in'unda u betg. Quai fa ora il surfar.

Ins haja chattà plazza per in'unda en in project da renatiralisaziun en la citad principala. Dentant era sch'i guarda oz ora bain, quai suenter diversas emprovas ch'èn restadas senza success, sto il project final anc passar a l'urna.

Undas raras

Lieus enconuschents per surfar sin il flum datti era a Basilea ed en Argovia. Dentant dapli undas natiralas datti betg en Svizra. Perquai datti ina gruppa da surfistas e surfists che tschertgan regularmain undas novas en ils flums. Quai sch'i dat bler'aua. Dentant na vulan ils surfists e las surfistas betg tradir nua che quels lieus èn. Ils spots duain restar secrets per ch'i na dettia betg er là colonnas.

I dat era undas en hallas. Dentant dovrian quellas ina massa energia. Quai n'è tenor Santschi e Toneatti betg il senn dal surfar. Tar il surfar tutga ina tenuta persistenta. Quai saja era in punct che attira adina dapliras surfistas e surfists, dian els.