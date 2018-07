L'observatori SIRIUS a Sigriswil en il chantun Berna spetga venderdi varga 200 persunas che vulan observar la stgiradetgna da la glina. Per ils voluntaris betg mo blera lavur mabain era in grond sustegn finanzial.

Cun in surrir ed ina ferma scurlada beneventa Daniel Schweizer mai avant l'observatori Sirius a Sigriswil sur il lai da Thun. El saja in pau gnervus, betg pervia da mia visita, mabain pervia da l'occurrenza da damaun. La stgiradetgna da la glina ed il medem mument il Mars ch'è sin ina lingia cun il sulegl e la terra. Passa 200 persunas sajan s'annunziadas per vegnir e mirar. Per che tuts possian dar in sguard sin glina e Mars vegnian els ad installar trais telescops supplementars.

In dals pli gronds telescops da la Svizra

L'observatori ha avert sias portas avant bun 18 onns. El consista dad in planetari nua ch'ins po simular las constellaziuns ed in telescop da reflexiun cun in diameter da varga 60 cm en ina cupla movibla.

Legenda: L'observatori SIRIUS sa chatta sin 1070 meters sur mar en la vischnanca Sigriswil en il chantun Berna. Adrian Camartin

L'idea per l’observatori haja l'anteriur president da cura e traffic gì, di Schweizer ch'è dapi diesch onns president da la fundaziun purtadra. Ins haja vulì porscher als turists da la regiun ina nov'attracziun. Ma era mussar la bellezza da l’univers. Daniel Schweizer, el è era la persuna che lai ir las animaziuns en il planetari, na vul dentant betg mo porscher divertiment, mabain era muventar insatge tar ils visitaders. «Els duain chapir che nus vivain sin in cullina ch'è fitg sensibla ma che nus tractain a moda nunpussaivla. Blers na san betg quant smanatschada che la vita sin nossa terra è.»

Mo ina cullina en l'univers

El sez è tut fieu e flomma per l'astronomia. Gia ses bab haja mussà ad el las stailas e sco electroinschigner saja el savens stà giuadora ed haja observà durant la notg il firmament. Insaco saja el lura ruschnà viaden en quai. Quella fascinaziun vul el era dar vinavant. Quai na saja dentant betg adina simpel. Blers hajan in pau retegnientschas. El audia savens che l'astronomia saja insatgè cumplitgà. «Ma gist quai vulain nus midar, declerar ils fenomens ed ils mechanissems en l'univers.»

Maletg 1 / 5 Legenda: Il planetarium da l'observatori posseda in dals pli moderns projecturs da stailas da la Svizra. RTR, Adrian Camartin Maletg 2 / 5 Legenda: Uschia sa mussa il firmament venderdi saira. La glisch gronda è la glina, gist dasperas il mars. Quai projectur da l'interpresa Carl Zeiss po mussar 7'000 singulas stailas. RTR, Adrian Camartin Maletg 3 / 5 Legenda: Instrument principal da l'observatori è il telescop da reflexiun. RTR, Adrian Camartin Maletg 4 / 5 Legenda: Il telescop posseda in reflectur cun in diameter da 63,7 cm ... RTR, Adrian Camartin Maletg 5 / 5 Legenda: ... e paisa da quai da duas tonnas. Cun differents motors suanda il telescop la rotaziun da la terra. RTR, Adrian Camartin

Custs da 60'000 enfin 70'000 francs mintg'onn

E qua gidian quels eveniments gronds sco la stgiradetgna da la glina da damaun da carmalar la glieud tar ils observatoris e mirastailas. Quai che fetschia era bain a las finanzas da las uniuns. Malgrà che tuts s’engaschian a moda voluntara per l'observatori stoppian els rabagliar ensemen da quai da 60’000 enfin 70'000 francs mintg'onn per mantegnair il manaschi. Sustegn survegnan els dal chantun Berna e dad ina banca, tut tschai sto vegnir viaden tras ils bigliets d'entrada.

La stgiradetgna da la glina da damaun saira n’è per Daniel Schweizer perquai betg mo ord vista astronomica il punct culminant da quest onn. Grazia ad il grond interess da la populaziun spera el era da megliurar la situaziun finanziala da l’observatori Sirius.

