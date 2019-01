In media spetgian ils passagiers tranter duas e trais minutas per chattar in automobilist che lascha seser els.

L'idea da Taxito è simpla. Mintga persuna che posseda in telefonin po ir tar ina da las tschintg staziuns da Taxito ch’i dat il mument en la regiun da Willisau en il chantun Lucerna. Da là trametta ella in SMS cun la destinaziun nua ch'ella vul ir ad ina numer da telefon. Quai lieu cumpara lura immediat sin la tabla da la staziun e tut ils automobilists che charreschan là sperasvi e van en la dretga direcziun san lura decider sch'els vulan tegnair e prender cun els il passagier. In viadi custa dus francs. In franc per il chauffeur, in franc survegn l'interpresa Taxito. Per garantir la segirtad dal transport trametta mintga passagier il numer da l’auto per SMS a Taxito.

Passa 900 passagiers

In sistem simpel funcziunescha e chatta adina dapli passagiers. L’onn passà ha Taxito intermedià passa 900 viadis. Cun in tal success n'han betg tuts quintà. Era betg Lukas Lustenberger da la suprastanza da la vischnanca da Luthern. «Nus essan sez surstads con bain che quai funcziunescha. En il Luthern Bad avain nus las pli autas cifras da passagiers.»

Meglra purschida ...

Taxito saja ina purschida ideala per els, di Lustenberger. D'ina vart saja la populaziun uschia pli mobila, da l'autra vart vegnia er schanegiada la cassa da la vischnanca. «Il traffic public è insatge bun. Mo el custa era. Sche nus stuain amplifitgar il traffic public sin pliras lingias e sche quels bus charreschan tuttina vit custa quai simplamain daners. Per nus è Taxito in’alternativa ideala.»

... e pli favuraivel

Sustegn survegn Taxito era da l'organisaziun dal traffic public da Lucerna (VVL). Per els na saja Taxito betg ina concurrenza, mabain ina cumplettaziun da l'offerta dal traffic public, di Romeo Degiacomi dal VVL. «En la vallada dal Luthern na porta quai nagut sche nus charrain 20 giadas per di cun l’auto da posta viaden e viadora. Lura charrain nus vit. Ma tuttina, sche insatgi vul durant il di da la vallada da Luthern en direcziun Zell u Hüswil ha quest giast nagina offerta. Cun Taxito pudain nus amplifitgar quai a moda magnifica.» Perquai sustegn il VVL era a moda finanziala las staziuns da Taxito. Quai mintg'onn cun 16'000 francs.

Grond interess dal Grischun

Il sistem da Taxito è pia sa cumprovà. Ed ils iniziants èn era gia en contact cun autras regiuns. Uschia era cun il Grischun. Là saja l'interess gronds ed era concret, quai è d'udir da l'administraziun chantunala. Planisà èsi per exempel in test cun il sistem da Taxito tranter Cuira e Maladers.

