Il project ha num «Expediziun Opera» e duai gudagnar carstgauns giuvens per il mund nunenconuschent da l’opera. Cuntanscher vul il project giuvnas e giuvens en la vegliadetgna da 18 enfin 35 onns. Per quellas persunas na dettia naginas offertas, di Claudia Brier, la responsabla per las medias dal Teater Basilea. Bleras persunas hajan pregiudizis che l’opera saja lungurusa. Il Theater Basilea veglia mussar che quai na saja betg uschia.

L’emprima expediziun sa deditgescha a l’opera «La Cenerentola» da Giochino Rossini. Ils participants vegnan a savair co ina chantadura da l’opera sa prepara per la preschentaziun e tge ch’èn las sfidas spezialas.

Offertas per giuvens creschids mancan

Gì l’idea per il project «Expediziun Opera» ha Claudia Brier. Ella è responsabla per las relaziuns cun il public. Per uffants dettia gia ina pluna occurrenzas per interessar els per il mund dal teater e da l’opera. I manchian dentant offertas per ils giuvens creschids, ha ella ditg a Vanda Dürring dal Regionaljournal Basilea.

Maletg 1 / 6 Legenda: Il Teater Basilea è in dals pli gronds teaters da la Svizra e porscha in program vast cun operas, teater e ballett. Theater Basel Maletg 2 / 6 Legenda: Ils visitaders da la «Expediziun Opera» han gì in'invista exclusiva en il manaschi dal teater. Uschia era davos las culissas. Theater Basel Maletg 3 / 6 Legenda: Ils visitaders han gì la pussaivladad da dar in sguard davos la culissa da l'opera «La Cenerentola». Priska Ketterer Maletg 4 / 6 Legenda: Anc èn las culissas vidas. Ma bainprest arrivan las acturas ed ils acturs per far prova. Theater Basel Maletg 5 / 6 Legenda: Ina partiziun impurtanta ed exclusiva dal Teater Basilea è la cusunzaria. Theater Basel Maletg 6 / 6 Legenda: Tenor la responsabla dal project "Expediziun Opera" vulan els cuntinuar cun questa purschida. Theater Basel

Gartegià n’è quai dentant anc betg propi. A l’emprima expediziun opera èn numnadamain vegnidas giuvnas che visitan gia regularmain il teater e che han plaschair da las operas. Mo co carmalar quellas persunas giuvnas che ston pir anc scuvrir la fascinaziun da l’opera? Quai saja vairamain ina gronda sfida, di Brier. Ins stoppia adina puspè sa dumandar nua che quellas persunas che b'han betg anc chattà la via tar els sajan e tge ch’ins possia far per cuntanscher els.

Claudia Brier na vul perquai betg ceder ed è gia amez la planisaziun d’ulteriuras expediziuns. La proxima gia la primavaira en connex cun l’opera «Il giugader» da Sergei Prokofjew.

