A Friburg ha lieu quests dis la pli gronda festa d'animals pitschens da quest decenni. Passa 10’000 animals vegnan spetgadas a la festa. In di avant vegnan tschertgads ils pli bels animals: dal cunigl enfin la giaglina.

Tgi e la pli bella e tgi il pli bel? 1:29 min, dals 4.1.2018

La pli bella giaglina

Giaglinas qua, giaglinas là, giaglinas dapertut. Apaina ch’ins entra en l’expo a Friburg pon ins udir las giaglinas a cratschlar. Però tuttina quant dad aut che las giaglinas cratschlan, in premi per quella che cratschla il pli dad aut na datti betg. I va per la bellezza, i va per la giaglina cul pli bel muster e per la giaglina nua che mintga penna è perfetga, declera l’arbiter da giaglinas Peter Kobel da l'Emmental entant ch'el valitescha la giaglina cul numer 180. L’emprim guarda el be, suenter piglia el la giaglina cun in egliada critica ord la chabgia. I saja ina giaglina da bellezza. La giaglina numer 180 è naira cun musters brins. Num da possessur e giaglina na possia el betg vesair, uschia l’arbiter. Quai pudess influenzar la valitaziun, perquai ha simplamain mintga giaglina in numer. Il muster da 180 saja regular e la giaglina saja quasi perfetga. Perquai survegn ella 96 puncts. In excepziun di l’expert.

I è ina da 66 cots e giaglinas che Peter Kobel valitescha. El è in dals var 35 arbiters ch'èn en acziun a Friburg. Cun bundant 1'800 giaglinas han ils arbiters cun lur scussals alvs avunda da far. Ina giaglina suenter l’autra vegn londervi. I va svelt – trais minutas per giaglina.

« Dapli bundant 30 onns sun jau arbiter da giaglinom. » Peter Kobel

Arbiter da giaglinom

L'arbiter da l'Emmental ha savess era giaglinas e sa tge ch'ì dovra per pudair trair giaglinas che fan medaglias: Be las meglras giaglinas tegna el, tschellas vegnan sin il plat. Era saja quai impurtant da laschar viver las giaglinas en libertad. Moviment dovrian ellas, di Kobel.

Per el sco allevatur dad animals pitschnas saja quai in sentiment spezial dad esser ad uschè ina festa gronda dad animals pitschens. Ed entamez las giaglinas sa sentia el bain. La giaglina 180 metta l’um da 73 onns cun premura puspè enavos en la chabgia. Ed el piglia e la proxima chabgia, tar la proxima pussaivla pli bella giaglina da la Svizra. La rangaziun finala è alura dumengia.

Cunigls Grischuns a Friburg

31 cunigls Grischuns han er chattà la via turbulenta tras la malaura «Burglind» fin a Friburg. Cun duas uras retard causa l’aura ha Gian Marco Näf da Samedan transportà tut ils cunigls grischuns che fan part a la festa d'animals pitschnas a Friburg.

« I è spezial e fitg bel da pudair esser da la partida a questa festa. » Gian Marco Näf

allevatur da cunigls

Dus cunigls tutgan era al Samedrin, ch'è commember da la suprastanza dals animals pitschnas dal Grischun. Ses cunigls èn da la rassa «pitschens grischs», quai saja ina da las trais rassas svizras declera l’expert da cunigls grischuns. Gian Marco Näf è fascinà gia da pitschen ensi per cunigls. Gia ses bab aveva allevà cunigls.

La festa

Dals 5 fin ils 7 da schaner ha lieu la festa dals animals pitschens a Friburg. Sin in areal da 13'800 m2 exponan var 500 expositurs lur animalets. Tranter auter èn preschants:

1'800 giaglinas

4'000 cunigls

2'600 columbas

2'200 utschels

200 portget da mar

