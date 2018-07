Il spidar il lamezi ni il coc da la tscharescha saja forsa in pau in maletg nunusità, conceda Lucien Mosimann, il president da la federaziun svizra dals spida lamezi da tschareschas. Ed era reacziuns haja dà da quellas curiusas. «Duas, trais persunas han era gia ditg che quai saja gea idiotic da spidar enturn. Mo quai hai gia adina dà, en mintga sport.» En general hajan ils aspectaturs dentant plaschair e sa legrian d’observar il far e demanar. Il spidar lamezi saja era in sport simpatic, cun in product natiral.

Reglas e reglament

Igl è in sport cleramain organisà. I dettia perfin ina federaziun mundiala cun da quai da 22 organisaziuns naziunalas. Anc avant intgins decennis saja quai stà tut auter, di Mosimann. Lura fascheva mintg’uniun tge ch’ella vuleva. Mo lura hajan ils editurs dal Guiness World Records reclamà e ditg ch’els prendian ord il cudesch la disciplina dal spidar lamezi perquai ch’i dettia naginas reglas unifitgadas. Sinaquai hajan els formulà in reglament internaziunal. Quel definescha era che la pista nua ch’i vegn mesirà stoppia esser in meter lada e 30 meters lunga. Sche quella saja da material da blatga, da lain ni forsa era simplamain designada sin il catram da la via saja tuttina. «Nus avain fatg differents tests cun il medem lamezi e cun la medema persuna che ha spidà. Ed nus avain vis che nus vegnin dapertut pli u main sin las medemas distanzas.»

Cleras reglas datti dentant tar il dumber da lamezis che mintga tiradur dastgia spidar. Durant festas pon ins spidar uschè blers lamezis sco ins vul. Mo tar in campiunadi èn lubids maximalmain trais lamezis.

Tecnica è impurtanta - ma betg tut

En tut dumbra la federaziun svizra da quai da 400 commembers. Tranter quels dettia era da quels che pratitgeschian il sport a moda fitg seriusa. Quels treneschian perfin l’enviern. Lura cun tschareschas en vinars. Cun la dretga tecnica vegnian ils profis manaivel enfin 16 meters. Il record saja tar 28,5 meters. Mo bler dependia da las tschareschas, di Lucien Mosimann. «Mintga tscharescha ha in auter lamezi. Nus avain fatg enfin ussa da quai da 100 concurrenzas da spidar ed avain salvà mintgamai in lamezi. Nagin è medem.»

I ha pia era da far cun cletg, con lunsch ch’ins vegn da spidar il lamezi. E quai saja atgnamain era insatge bel, di Lucien Mosimann cun in surrir. La fin finala saja il pli impurtant d’avair in bun temp da cumpagnia, quai cun bunas e frestgas tschareschas svizras.

