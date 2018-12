cuntegn

helveCHia - Tranter farina e spezarias: Pasternaria da Nadal

Sin in bain puril a Steinmaur en il chantun Turitg ha Jolanda Egli chattà ses cletg. En sia pasternaria producescha ella bunamain tuttas pastizarias da Nadal. Durant il temps d'advent datti per ella e ses team ina massa da far.