Tren sur cunfin duai far fin cun las colonnas d'autos

Cuort avant Nadal è la nova lingia da tren tranter Varese (IT) e Mendrisio (CH) vegnida inaugurada.

Igl è sta in veritabel di da festa, ils 22 da december. Quai di che la presidenta da la Confederaziun e ministra da traffic Doris Leuthard ha inaugurà ensemen cun il minister da traffic talian, Graziano Delrio, la nova colliaziun da tren sur cunfin. 11 km binari che collian Mendrisio en il sid dal Tessin cun la citad da Varese en il vest.

L'avertura saja in simbol per las relaziuns stretgas tranter la Svizra e l'Italia ha Leuthard lura detg. «Ella reducescha natiralmain il temp da viadi. Mo in auter avantatg è che fitg blers cunfinaris pon ussa prender il tren. Nus savain che las vias èn qua savens stuppadas.» Ils autos dals cunfinaris che vegnan da l'Italia per lavurar el Tessin e che turnan la saira puspè enavos staupan las vias ed occupeschan ils parcadis. Quai procura natiralmain per tensiuns.

Ils pendularis duain pia laschar l'auto a chasa e prender il tren. Quai il giavisch da la cussegliera federala. Mo uschè plains sco a l'inauguraziun n’èn ils trens che circuleschan dapi quest'emna tenor urari betg. Anc buc, manegia in dals emprims passagiers. Mo las proximas emnas vegni quai segir a sa midar. Quai che stoppia dentant vegnir meglier saja l'infurmaziun, di in auter pendulari. El vulevi s’infurmar davart ils temps da partenza, n’haja dentant chattà nagut. Uschia saja el arrivà oz a bun’ura sin bun gartetg.

Ch'i dovri ussa in'offensiva d'infurmaziun sa era Denis Rossi, il directur dals trens regiunals TILO. Natiralmain stoppian ins ussa far enconuschent la purschida nova e promover la glieud da midar da l’auto sin il tren. Anc quest'emna vegni lantschada ina campagna d'infurmaziun per ils pendularis e la populaziun dad omaduas varts dal cunfin. Ed ils 20 da schaner ha lieu il di da las portas avertas.

In'ulteriura midada vegni a dar questa stad. Lura na circulescha il tren betg mo enfin Varese mabain vegn prolungà enfin agl eroport da Milano-Malpensa. Tenor Rossi augmenti quai marcantamain l'attractivitad da la colliaziun nova e saja ultra da quai era ina schanza per il turissem el Tessin.