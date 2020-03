L'Institut da L'Uri per culturas en las Alps ha chattà ses dachasa ad Altdorf. Quest lieu è vegnì tschernì tranter auter pervi da l'archiv dal chantun Uri che po esser in grond agid per las retschertgas.

Dapi l'atun 2019 datti ad Uri in institut da l'Universitad da Lucerna che perscrutescha la cultura en las Alps. Sco organisaziun è l'intstitut independent da l'universitad. Unic in contract da cooperaziun ed il sustegn finanzial collia las duas instituziuns. Il nov institut datti en in emprim pass per ils proxims trais onns. Durant quests onns vulan ils scienziads realisar divers projects. Tranter auter vulan els cumparegliar, co che l'agir da persunas en regiuns alpinas è sa midà durant il decurs dal temp.

Ideas da projects ha era la populaziun dad Uri pudì inoltrar. Uschia han ins vulì vegnir en contact cun ils indigens.