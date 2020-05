«Vivi il tuo Ticino», quai il num da la campagna ch'è vegnida preschentada quests dis a Bellinzona. L'idea è simpla. Cun l'agid da bons vulan ins far gust als indigens da scuvrir l'agen chantun e da uschia dar nov schlantsch als hotels ed a las ustarias che pateschan fitg da la mancanza dad osps pervia dal coronavirus. Ils uschè impurtants dis da Pasca èn quest onn, malgrà la bun’aura, crudads en l’aua. Concret duai in osp indigen che cudeschescha ina pernottaziun en in hotel pudair profitar dad in rabat da 20 pertschient e per ina tschaina en in’ustaria duai el survegnir in bon da 25 francs.

Ord 6,2 milliuns duai dar 20 milliuns

Finanziada vegn la campagna che custa 6,2 milliuns francs da la «Banca Stato», la banca chantunala dal Tessin. Lezza dovra l'acziun era sco instrument da marketing. Per ils agens clients dublegia ella numnadamain ils rabats. Tut en tut speran regenza, banca ed era l'organisaziun turistica dal Tessin d’uschia generar ina svieuta supplementara da circa 20 milliuns francs questa stad.

Simpel n’è quai dentant betg, quai sa era il schef dal Departament chantunal da finanzas ed economia, Christian Vita. Cunzunt tge effect che l'acziun haja per las pernottaziuns saja grev da dir, conceda el.

Sceptic è era Lorenzo Pianezzi, il president da Hotellerie Suisse Tessin. Betg tut ses commembers chattian quai ina buna chaussa. Mo per el saja cler, era sche l'effect na fiss ussa betg uschè gronds, tut quai che genereschia pernottaziuns saja bun.

Giasts svizzers èn fitg impurtants

Dentant mo cun ils indigens na tanschi tuttina betg, quai sa era Christian Vita. L’onn passà ha il Tessin dumbrà 2,3 milliuns pernottaziuns, da quellas 60 pertschient da la Svizra. E per puspè carmalar quels da tschai maun dal Gottard ellas valladas ed als lais tessinais ha l'organisaziun turistica gia planisà ina campagna da reclama che focussescha sin la cuntrada exotica e mediterrana dal Tessin. Custs: 5 milliuns francs quest onn ed anc ina giada uschè bler l'auter onn. Per part vegnan ils daners da campagnas ch'ins leva far egl exteriur, mo sin las qualas ins renunzia ussa.

Mo quai na tanscha anc betg. Il chantun saja perquai vida mirar co el possia gidar cun in credit ni sustegn finanzial, di Christian Vita. E quai n’è betg il sulet agid da la politica per il turissem. Gia annunzià ha la regenza da renunziar sin ina part da las entradas da taglia.