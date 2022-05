Ellas èn la luschezza d’in entir chantun. Las vatgas da la Val d'Ering. Mo dad ellas datti adina pli paucas. Dumbrav'ins il 2007 anc passa 8'200 animals – èn quai oz strusch pli 6'200, pia 2'000 animals pli pauc. Per cumparegliar: Da la razza da las vatgas brinas datti en Svizra bunamain 170'000 animals. Quai ch'ins sto savair è, che pli paucas ch'i dat e pli pauc attractiv ch'igl è da tegnair las vatgas da la Val d'Ering. Perquai che bler latg na dattan ellas betg ed era uschiglio èn ellas plitost pitschnas ed uschia era betg fitg lucrativas per la producziun da charn.

Il chantun Vallais ha perquai lantschà avant trais onns in program per sustegnair ils elevaturs da las vatgas da la Val d'Ering. Sulet l'onn passà ha el pajà in sustegn finanzial da 400'000 francs a sis elevaturs, tranter quels era il president da la Federaziun svizra dals elevaturs da las vatgas da la Val d'Ering, Sébastien Sauthier. Quai dentant betg senza cundiziuns. «Jau hai suttascrit il contract che jau tegn durant 20 onns 80 pertschient animals indigens, en quai cas vatgas da la razza d'Ering.»

Investiziuns per mantegnair la tratga

Persuenter ha l'elevatur lura era la pussaivladad d'investir en ses manaschi. Quai che vegn la fin finala dabun als animals sco era a l’elevatur sez, sco l'exempel da Sébastien Sauthier mussa. «Avant avevan nus in'installaziun nua che nus mulschevan cun ina sadella da latg. E quai pretendeva era dapli forza cunquai ch'ins stueva purtar il latg enfin tar il tanc. Ussa avain nus pudì installar ina maschina da mulscher che fa la lavur bler pli simpla. Sper quai avain nus era pudì megliurar l'access per la muaglia, in pass per il bainstar dals animals.»

La vatga da la Val d'Ering è era enconuschenta per sia cumbattivitad, quai che fa pli grev da tegnair ella. Ils sustegns finanzials duain perquai levgiar als elevaturs la decisiun da tuttina s'engaschar per las vatgas indigenas. Quai di Blaise Maître da l’Uffizi chantunal per l'economia da muvel dal Vallais. «Il ristg è real. E quai betg mo per quella razza, era per tschellas razzas indigenas sco las nursas cun il nas nair ni auters animals ch'i dat mo en il Vallais. Gl'è cler ch'ina razza ch'è pauc derasada e quai anc en in territori pitschen è periclitada da svanir. Il ristg da murir ora è fitg grond.»

Stentas per sustegn da la Confederaziun

Las mesiras ch'il chantun haja instradà avant trais onns mussian emprims resultats encuraschants, di Maître. Perquai veglian els schlargiar il program era sin autras razzas sco las nursas cun il nas nair ni las chauras cun il culiez nair. Plinavant emprova il chantun via ses represchentants en il Parlament federal a Berna, d'instradar in program naziunal che duai sustegnair ils elevaturs da razzas indigenas.