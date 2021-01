In concept per damain traffic durant quatter dumengias l'onn vegn elavurà a Winterthur. L’emprima dumengia da pilot duai gìa avair lieu il proxim settember.

Ins na possia betg sbassar las emissiuns da CO2 cun quatter dumengias cun damain traffic. Quai saja cler, di la cussegliera da la citad da Winterthur Katrin Cometta. Dentant duain las dumengias far attent sin il diever dals autos. I na saja er betg pussaivel da serrar tut las vias – per exempel na sajan las vias chantunalas betg en la cumpetenza da la citad. Dentant vulan ins serrar tantas vias sco pussaivel. Quellas duain vegnir duvradas quellas dumengias per autras activitads. Uss sajan ins vid planisar ils concepts per sclerir ils detagls, numnadamain sco insumma ed en tge furma che quellas dumengias pudessan vesair ora.

En il Grischun na datti betg dis, nua che vias vegnan serradas per autos. I na saja era betg planisà insatge, di il post responsabel dal chantun.

Cura ch'il traffic è stà salda en tut la Svizra

En tut la Svizra hai dà l'ultima giada ina dumengia senza autos il 1973. Pervi da la crisa dad ieli aveva il Cussegl federal scumandà il traffic sin quatter rodas per trais dumengias. Medemamain aveva quel decidì da contingentar il benzin. Durant quellas dumengias aveva la populaziun pudì duvrar las vias per autras activitads. Uschia hai dà turas da velo sin las autostradas ubain uffants che giugavan sin las vias.

Il Grischun ed ils spaventagls sin quatter rodas

En il Grischun hai dà in scumond dad autos dal 1900 fin il 1925. Quai suenter che in postigliun aveva infurmà la regenza che quests autos spaventian ils chavals. Immediat ha la politica reagì e scumandà il autos.