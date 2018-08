Igl è in fatg che la violenza dad umens cunter dunnas è bler pli auta che la violenza da dunnas cunter umens.

En Svizra vegn mintga terz'emna ina dunna mazzada da ses partenari u ex-partenari e mintga 35 minutas sto la polizia intervegnir pervi da violenza a chasa cunter dunnas.

Var 40 giadas per di stoppia la polizia intervegnir pervi da violenza a chasa. Sco Sophie Achermann di, è quai en media mintga 35 minutas e las unfrendas èn quasi adina dunnas. Ella è manadra da fatschenta dad Alliance F, l'uniun da tetg da las organisaziuns da dunnas.

A chasa capita il pli bler

La violenza a chasa è en Svizra in grond problem. Sulettamain pervi da violenza a chasa moran mintg’onn 25 persunas, scriva il Biro federal d'egualitad tranter umens e dunnas.

Dentant er adina pli savens sa defendan dunnas sch'i va per la violenza en la publicitad. Tar eveniments gronds, sco per exempel a la Street Parade a Turitg, datti adina dapli dunnas che raquintan ch'i vegnan violadas tranter tut la glieud.

Violenza senza flatgs blaus

In grond problem saja tenor Achermann era, che la violenza cunter dunnas vegnia adina pli gronda en l’internet. Dunnas vegnian attatgadas sch'ellas s’exponian, di ella. Ils commentaris nauschs na sa tractian betg dal cuntegn, mabain dal vesair ora, dal corp u da la vestgadira. Ils commentaris sajan savens era pli dirs che quels che umens survegnian. Tut facturs che fetschian vegnir malsegir las dunnas e cun quai studegian ellas in per giadas, sche ellas veglian propi s’engaschar per ina chaussa u betg.

Sche dunnas s'exponan en las medias u en la rait vegnan ellas per part attatgadas enorm. La gronda part da las dunnas studegian perquai in per giadas, sch'i vulan s'exponer, per exempel en la politica.

La violenza vegnia però er promovida en la rait, declera Achermann vinavant. I dettia paginas da medias socialas, nua ch'umens discutian. co che els veglian violar dunnas. Era dettia adina pli savens purtrets che glorifitgeschian la violenza e promovian quella. In exempel haja dà, cura che la chantadura Rhianna saja vegnida pitgada da ses partenari. Lura sajan ils purtrets dad ella cursads en la rait. Divers commentaris hajan celebrà ch'ella saja vegnida pitgada ed han ludà il delict da ses partenari.

Be perquai ch'ina dunna n'ha betg feridas, na vul quai betg dir, ch'ella na vegn betg violada. I dat ina pluna variantas da violenza. En ils blers cas vegnian avant ina cumbinaziun da differentas furmas da violenza.

violenza economica

violenza sociala

violenza psichica

violenza verbala

violenza corporala

violenza sexuala

stalking

Politica conscienta dal problem

L'onn passà è vegnida ratifitgada la convenziun dad Istanbul – ina convenziun cunter violenza a chasa. En l'ultima sessiun ha il Cussegl dals chantuns decis da rinforzar la protecziun per victimas, quai che pertutga violenza a chasa e stalking, perquai che stalking explicit n'è per il mument betg in delict en Svizra.

Il cas Genevra

Ils 8 d'avust è ina dunna vegnida pitgada las 5 a bun’ura dad ina gruppa dad umens davant in club a Genevra. Silsuenter vulevan quatter autras dunnas gidar – però er ellas en vegnidas attatgadas. Duas da las dunnas han stuì ir en l'ospital cun blessuras grevas al chau. Ina dunna è anc adina en il coma. Ina gronda part dals delinquents supponids è identifitgada, ha communitgà la procura publica da Genevra. Tar trais dals umens èsi segir, ch'els sajan stads participads a l’attatga. Tar dus fin trais ulteriurs ha la polizia in ferm suspect ch'els han commess il delict.

Demonstraziun en citads Svizras

Legenda: Suenter che lsa dunnas èn vegnidas blessadas hai dat diversas demonstraziuns. Keystone

Gia la gievgia, il di suenter l'attatga èn var 100 persunas idas sin las vias da Genevra a demonstrar encunter la violenza cunter dunnas. La dumengia suenter haja dà demonstraziuns a Berna, Basilea, Turitg e Losanna. Sco acziun da protest è era vegnì lantschà il hashtag #allefuereine #toutespourune.

