Homeoffice - Blers han gia lavurà da chasa anora avant il «lockdown»

Gia avant che las mesiras rigurusas per cumbatter il coronavirus èn idas en vigur, ha passa in terz da la populaziun svizra gia lavurà per part da chasa anora.Quai mussan las cifras dal uffizi federal da statistica, che ha oz publitgà l'elvaluaziun dal temp da lavur da l'onn passà.