Blers han passentà pervi da la pandemia da corona ina nova realitad da lavurar. Radund la mesadad dals lavurantsè stada a chasa durant pliras emnas ed han lavurà en homeoffice. Quai è stada ina realitad tut nova, d'esser collià cun il laptop cun ils collegas da lavur e da stuair tgirar ils contacts cun la clientella da chasa anora.

Legenda: Keystone

En in'examinaziun ha Travailsuisse vulì savair tge ch'il homeoffice munta per lavurants e lavurantas. Sche ils avantatgs u ils dischavantatgs predomineschan, dependa oravant tut sch'ils pertutgads e las pertutgadas han pudì lavurar voluntariamain da chasa anora u sch'els èn vegnids sfurzads.

Tgi che ha lavurà voluntariamain da chasa haja sur tut apprezià la quietezza dal homeoffice. Tgi ch'è stà sfurzà, haja deplorà ch'ins haja stuì esser cuntanschibel trasora, er la saira u las fins d'emna. Quai muntia cleramain che la decisiun da far homeoffice u betg, saja da plazzar tar ils lavurants e las lavurantas, ha declerà Gabriel Fischer, ch'è responsabel per la politica d'economia tar Travailsuisse.

Isolaziun sociala smanatscha

In'ulteriura scuverta da la retschertga represchentativa tar radund 1'500 persunas è: Tgi che sto lavurar exclusivamain da chasa anora e na po betg er mintgatant ir en biro, è pli malcuntent. Fischer pretenda perquai ch'ils lavurants e las lavurantas stoppian vegnir protegids da l'isolaziun sociala, ins stoppia limitar il homeoffice.

A radund 70% manchian ils discurs cun ils collegas da lavur. In ulteriur problem: Las obligaziuns da famiglia. Radund la mesadad dals lavurants e las lavurantas han stuì surpigliar dapli lavur da tgira durant il lockdown – sur tut dunnas èn stadas pertutgadas.

Reducziun dal «temp da lavur da famiglia»

Bain haja dà interpresas che hajan gidà lur collavuraturs ed hajan distgargià quellas, per exempel en la branscha da finanzas ed assicuranzas u en l'administraziun publica. Ma quai saja stà l'excepziun. Per Stricker è cler: Ils patruns stoppian far dapli. Persunas en homeoffice cun obligaziuns famigliaras, stoppian vegnir distgargiadas sche lur pensum da lavur communabel surpassia 100%. Il «temp da lavur da famiglia» sto per Fischer vegnir limità sin 100% ed il rest stoppia vegnir reglà sur la cumpensaziun dal gudogn.

Dapli temp per la tgira d'uffants che duai vegnir finanzià sco il congedi da maternitad sur l'urden da cumpensaziun da gudogn? La federaziun dals patruns na vul betg quai. Il directur Rolan Müller n'è betg da l'avis che la cumpensaziun saja qua per pajar cumpensaziuns da paja, per pudair surpigliar pensums da tgirar ils uffants.

Müller vesa dentant er che la situaziun saja stada greva per tschertas famiglias. Nus hajan gì ina situaziun speziala durant il temp da corona. Igl haja bain dà problems cun la tgira d'uffants, perquai che scolas e canortas sajan stadas serradas. Ma quai na duess betg esser la situaziun normala. Müller pledescha perquai da schlargiar la purschida da scolas dal di. Uschia pudessan ins realisar meglier la vita cun lavur e famiglia. Quai independentamain da la situaziun sch'il homeoffice vegn duvrà en avegnir dapli u sch'ils blers van er en avegnir a lavurar en in biro.