Johannes Hahn è dapi l'entschatta december 2019 cumissari da l'UE per tegnairchasa ed administraziun en la cumissiun da la presidenta von der Leyen. Dapi il 2014 è er stà cumissari da l'UE per politica persistenta europeica e contractivas d'expansiun en la cumissiun Juncker. Anc avant è l'anteriur minister austriac stà cumissari da l'UE per la politica regiunala en la cumissiun Barroso.