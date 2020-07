Per il 2020 quinta il president dals hoteliers svizzers cun in terz damain pernottaziuns. E perquai vegnia ina part dals radund 260'000 emploiads ed emploiadas en la branscha a perder lur plazza.

I saja ina crisa extraordinaria che tutgia els sin il viv, ha Andreas Züllig ditg en la «Samstags-Rundschau» da radio SRF. Gnanc durant las duas guerras mundialas haja la branscha d'hotellaria nudà sumegliantas sperditas. Cifras pli concretas davart las plazzas che van a perder, ha il president da Hotelleriesuisse betg numnà. Per destinaziuns sco Interlaken u Lucerna che sajan fitg dependentas dals giasts da l'ester – sajan las sperditas dentant massivas.

Plaschair ha Andreas Züllig cun las bunas frequenzas ch'ils hotels en ils culms nodan.

Dapi la reavertura ils 20 da matg va il manaschi surprendentamain bain.

Quai di Züllig er en vista a ses agen hotel da quatter stailas a Lai. Ed i fetschia vairamain surstar, che Svizras e Svizzers restian en il pajais e fetschian qua vacanzas. Usità saja che dus terzs dals Svizzers passentian lur vacanzas da stad en l'exteriur.

Evitar restricziuns pli severas

Quai che pertutga corona manegia il president dals hoteliers svizzers, che quels vegnian vinavant ad esser fitg precauts per evitar novs cas. La branscha stoppia urgentamain evitar che las autoritads stoppian puspè rinforzar las reglas.

Andreas Züllig sustegna dentant la via pragmatica dal Cussegl federal pertutgan purtar mascrinas. In obligatori da purtar mascrinas per il persunal da servir n'è tenor el il mument betg necessari. Cameriers e camerieras na sajan gea betg 15 minutas dasper la maisa, ed els tegnian era distanza.