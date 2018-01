Hotellaria svizra è creschida per 4,8%

La hotellaria svizra ha nudà stgars 4,8% dapli pernottaziuns l'onn passà. Dal schaner fin il november è il dumber creschì sin 34,7 milliuns pernottaziuns.

Cumpareglià cun ils emprims 11 mais dal 2016, resulta per il schaner fin il november 2017 in plus dad 1,6 milliuns pernottaziuns. En tut han ils hotels registrà 34,67 milliuns pernottaziuns, communitgescha l'Uffizi federal per statistica.

La gronda part da la creschientscha han chaschunà giasts da l'exteriur cun in plus da radund 1 milliun pernottaziuns (+5,8%). Entant èn las pernottaziuns dals giasts svizzers era creschidas, però marcant damain cun plus 550'000 pernottaziuns (+3,7%).

