Tant il turissem sco er il clima pudessan profitar, sche la Confederaziun sustegness la sanaziun d'hotels ed alloschis turistics en regiuns da periferia. Il Cussegl dals chantuns laschà perquai intercurir, co in sustegn da la Confederaziun pudess guardar ora.

Il Cussegl dals chantuns vul intercurir co la Confederaziun pudess sustegnair sanaziuns d'hotels ed auters alloschis turistics en las regiuns alpinas. La Chombra pitschna ha decidì da trametter ina moziun dal socialdemocrat Hans Stöckli dal chantun Berna a sia cumissiun d’economia per laschar examinar quella.

Daners per sanaziuns mancan

Blers hotels en las regiuns sajan vegnids en ils onns e n'adempleschian betg pli las spetgas dals giasts. Per pudair renovar lur bajetgs e l'entira infrastructura manchian als possessurs dentant savens ils daners. E las bancas na sajan er betg prontas da dar credits persuenter, ha Stöckli defendì sia moziun.

Perquai vegnia be fatg il pli necessari e perquai vegnia er la sanaziun energetica savens a la curta. Quai na saja betg l'interess da la Confederaziun e da la strategia d'energia. Hans Stöckli è persvas ch'in program d'impuls d'intgins onns avess in effect positiv dubel. En emprima lingia per l'hotelleria ed il turissem en las regiuns perifericas da la Svizra ed en segunda lingia per la protecziun dal clima.

Malgrà ch'il Cussegl federal ha proponì da refusar la moziun, vul la Chombra pitschna uss laschar prender sut la marella la chaussa da sia cumissiun e pli tard anc ina giada purtar la moziun en il parlament.

RR novitads 06:00