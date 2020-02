Hotline per virus da corona

Tar la hotline svizra per dumondas davart il virus da corona hai fin ussa dà passa 1000 telefons. Quai communitgescha l'interpresa «medgate» che gestiunescha la hotline per incumbensa da l'Uffizi federal da sanadad.

Il dumber dals telefons sa referescha sin il temp che la hotline è ida en funcziun la gievgia fin oz da mezdi. En cumparaziun cun la grippa da portgs è quai trais giadas pli pauc ch'il 2009.

Il cas da suspect tar in commember da la crew da la Swiss è entant sa mussà sco grippa stagiunala, communitgescha l'Uffizi federal da sanadad via Twitter. L'aviun e ses passagiers ch'eran da viadi da New York, eran vegnids isolads ad interim a l'eroport da Turitg.

