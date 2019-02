Carmalar ils osps da tut il mund en Svizra. Per Martin Nydegger, il directur da Svizra Turissem, dovri perquai in marketing precis.

L'onn passà e stà in onn da record. Cun 38,8 milliuns han ils hotels e manaschis da cura dumbrà uschè bleras pernottaziuns sco anc mai. Creschì è il dumber tant tar ils osps svizzers sco era tar ils osps da l’exteriur.

Quai legra Martin Nydegger, il directur da Svizra Turissem. L’aura saja stada fenomenal buna, era la situaziun economica saja stada buna ed era il curs dal franc svizzer saja sa stabilisà. Ultra da quai hajan las interpresas era lavurà vid lur purschida per esser cumpetitiv ed era la communicaziun da Svizra Turissem haja fatg buna lavur.

L'Europa turna

Legraivel saja cunzunt ch'era las cifras dals osps da l'Europa creschian suenter il 2017 gia per la segunda giada levet. Quai saja fitg impurtant, di Nydegger. Noss vischins sajan anc adina la gruppa la pli gronda dad osps en Svizra. E qua dovri vinavant grondas stentas. Pertge quels osps na vegnian betg simplamain automaticamain puspè a far vacanzas en Svizra. «Tut quels osp ch’èn ids a perder stuain nus gudagnar enavos bunamain sco osps novs. Nus stuain recaltgar ils Tudestgs passiunads, ils Talians entusiasmads, ils Franzos ed ils osps dals pajais da BeNeLux. E quai a moda precisa.»

I na tanschia perquai betg da simplamain far in pau reclama en las gasettas u en schurnals, u da metter placats sper via. Quai ch'i dovria saja in marketing precis.

Grischun sto anc recuperar osps

Quella strategia focussada da Svizra Turissem porta sco las cifras mussan era fritg. Uschia per exempel era en il Grischun nua ch'il dumber da pernottaziuns è s’augmentà l'onn passà per 5,7% sin varga tschintg milliuns pernottaziuns. Quai tunia empermettend, di Nydegger. Ins na dastgia dentant betg emblidar ch'il Grischun haja pers ils ultims diesch onns da quai da 20% da sias pernottaziuns.

Malgrà las cifras da record per l'entira Svizra n’emblidia Svizra Turissem perquai betg las regiuns muntagnardas e s'engaschia vinavant cun projects spezials per puspè gudagnar enavos ils osps. «Sch’ins guarda la planisaziun dal marketing lura vesan ins che blers projects gidan las regiuns da muntogna. Gist quest enviern avain nus cun regalà 12'700 pass da skis emnils cun l’offerta Kids4free.»

Promoziun per las regiuns da muntogna

Era la promoziun speziala da l’atun ch'els hajan lantschà l'onn passà haja la finamira da rinforzar il turissem en las regiuns da muntogna. Ina nova pussaivladad vesa Martin Nydegger era en il «Destination Wedding», en l'organisaziun da nozzas per osps da l’exteriur, sco quai che l'exempel da San Murezzan mussia actualmain.

Il directur da Svizra Turissem è perquai persvas che, sche era l'aura saja favuraivla, sajan quai bunas premissas per era quest onn pudair crescher.

RR actualitad 18:00