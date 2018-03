Ir avant dretgira duai vegnir simpel per privats e per interpresas. Quai vul il Cussegl federal cuntanscher cun adattar la procedura civila.

Il Cussegl federal vul reducir ils auts pajaments anticipads per in process e pussibilitar ch'interpresas pon liquidar ina dispita cun plirs donnegiads cun in proceder collectiv. Fin uss tegnian ils custs enavos blers da far valair lur dretg avant dretgira. Quai saja ina facticamain ina barriera ch'il Cussegl federal veglia demontar, scriva il Departament federal da giustia e polizia.

Per l'ina duajan ils pajaments anticipads vegnir far permez, per l'autra duai la dretgira be dar ils custs da dretgira a la partida perdenta. Las propostas dal Cussegl federal areguard la procedura civila van uss en consultaziun.

