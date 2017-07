Ignazio Cassis duai succeder a Burkhalter

Cun quai nominescha la PLD dal Tessin be in candidat per il sez liber en il Cussegl federal a Berna.

Il presidi da la PLD tessinaisa propona Ignazio Cassis sco candidat per daventar cusseglier federal.

L'emprim d'avust vul la PLD eleger uffizialmain tgi ch'els tramettan en l'elecziun per il Cussegl federal.

Cassis ha 56 onns ed è medi. El haja plinavant bunas colliaziuns a Berna.

Ignazio Cassis vul daventar cusseglier federal e surprender il post da Didier Burkhalter che sa retira suenter otg onns. El vul ir en la cursa per la PLD dal Tessin. Il cusseglier naziunal ha tschentà uffizialmain la dumonda. Il ticket uffizial vul la PLD preschentar per l'emprim d'avust. La partida propona l'um da 56 onns, sco quai ch'ella ha communitgà oz. Cassis haja las qualitads necessarias per l'uffizi sco cusseglier federal ed el haja las pli autas schanzas da vegnir elegì, uschia la PLD.

Cassis saja credibel, haja ina gronda reputaziun e saja collià bain a Berna. Ina suletta candidatura saja la megliera schanza per survegnir in Tessinais en il cussegl federal, uschia president da la PLD tessinaisa, Bixioa Caprara. Plirs candidats possia era vegnir interpretà sco segn da flaivlezza. El engrazia dentant era a Christian Vitta e Laura Sadis ch'èn medemamain stads en discussiun.

Ils candidats potenzials Sadis e Vitta n'èn betg stads preschents. Els n'hajan dentant omadus betg inoltrà ina candidatura sin fundament dals arguments da la partida, uschia la PLD tessinaisa.

Decisiun definitiva l'emprim d'avust

Il ticket uffizial per l'elecziun dal nov cusseglier federal vegn decidì definitivamain pir l'emprim d'avust en ina sesida extraordinaria da la PLD tessinaisa. Uss vul la partida anc ponderar bain enfin là sch'ella vul be in u plirs candidats per il sez da Didier Burkhalter.

Cassis l'unic interessent

Dapi il 2007 è Cassis cusseglier naziunal. El è pluriling ed ha plinavant plirs mandats naziunals en la branscha da tgira e medischina. El è president da l'uniun d'assicuranzas Curafutura e da Curaviva. Plinavant è el president da la fundaziun Equam e da la fundaziun da sanadad Radix. Il 2015 ha el surpiglià il presidi da la fracziun da la PLD en il Cussegl naziunal.

Gia dapi l'onn 1999 n'hai betg pli dà in Tessinais en la regenza. Lura è Flavio Cotti da la PCD sa retratg.

RR novitads 12:00