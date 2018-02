Il squitsch sin el saja stà grond ils ultims trais mais, di Ignazio Cassis. Però el haja anc adina grond plaschair da sia nova incumbensa.

La cunvegna da basa saja in instrument e nagina finamira, ha il minister da l’exteriur Ignazio Cassis declerà. Ina da sias pli grondas finamiras saja dad avair bunas relaziuns cun l'exteriur. Tgi che haja spetgà dad el, ch'el midia il mund durant ils emprims 3 mais en uffizi, n'haja betg encletg la Svizra, ha Ignazio Cassis ditg.

Politica da l’exteriur è politica da l’interiur.

Legenda: A maun dad objects ha Ignazio Cassis declerà las relaziuns cun l'Uniun europeica. La culla blaua è la cunvegna da basa... Keystone

Areguard la dumonda da l’Uniun europeica stoppian ins sa dumandar, tge ch’ins veglia, quant tge quai custia e lura pir decider. La politica da l’exteriur haja be success, sch'ella vegnia sustegnida da la politica interna. Politica da l’exteriur saja politica da l’interiur, uschia Ignazio Cassis.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Svizra Relaziuns cun UE: Confederaziun examinescha novas vias

Postin per las minoritads

Era sch’el haja uss, sco minister da l’exteriur da s’engaschar per ils interess da la Svizra dapertut sin il mund ed en spezial per bunas relaziuns cun noss vischins, n'haja el betg emblidà, tge ch'el haja empermess als Rumantschs ed als Italofons dal Grischun. Numnadamain dad esser era ina sort ambassadur per lur interess a Berna.

A la regenza dal Grischun haja el fatg l’offerta da s’inscuntrar e discutar sur da las difficultads da las minoritads e lur pretaisas. E la regenza grischuna haja gia acceptà questa offerta. Els hajan fixà in termin per in emprim barat.

Ch’el ha in’ureglia averta per las minoritads linguisticas han para era ses collavuraturs en l'EDA sentì, di Cassis cun in surrir. Adina dapli rapports vegnian scrits era per talian.

Sez spera Ignazio Cassis da savair mantegnair in stretg contact cun sia patria, il Tessin. Quai saja sco cusseglier federal a Berna buc adina simpel, ha el concedì. El emprovia da silmeins passentar dus dis per emna a chasa tar sia dunna.

RR actualitad 17:00