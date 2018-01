Ignazio Cassis: l'um cun buttun da reset

Tar la dieta d'Albisgüetli da la Partida populara svizra (PPS) il venderdi ha Cusseglier federal Ignazio Cassis (PLD) fatg reclama per in nov cumenzament en las relaziuns tranter la Svizra e l'Uniun europeica.

Cristoph Blocher da la PPS discurra d'in «culp da stadi». Per il mument saja i dretg internaziunal pli impurtant ch'il dretg fatg dal pievel Svizzer.

Politica dal exteriur cumenzia en l'intern. Perquai haja el sa decidì da tegnair in pled avant il public da la Partida populara Svizra (PPS), tiers ch'el haja cumenzà ses uffizi avant pli pauc che 100 dis. Uschia ha Cusseglier federal Ignazio Cassis cumenzà ses pled tar la dieta da la PPS d'Albisgüetli.

L'emprim ha il Cusseglier federal la Partida liberaldemocratica svizra (PLD) tractà l'iniziativa che La PPS ha lantschà. L'iniziativa vul abolir la libra circulaziun da persunas. El ha fatg attent ch'ils contracts bilaterals garanteschian a la Svizra in lev access a la fiera da l'Uniun Eropeica. L'access a la fiera europeica, cun 500 milliuns consuments saja central sche la Svizra veglia vinavant vender ses products e mantegnair il bainstar.

Cassis ha cuntinuà cun in tema brisant per la PPS: La partida n'è betg d'accord ch'ins surpiglia automaticamain il dretg da l'Uniun Europeica e «derschaders esters». Er Cassis ha accentuà ch'i na saja betg acceptabel ch'ina dretgira da l'exteriur fixeschia dretg svizzer. Latiers na veglia la Svizra betg surpigliar automaticamain dretg da l'UE.

L'um cun buttun da reset

Ignazio Cassis, ch'els numnan perquai er l'um cun il buttun da reset, vul ina nov'entschatta en las relaziuns tranter l'UE. El propona in nov pachet da cunvegnas che duai colliar l'access a la fiera cun auters puncts da la cunvegna da basa dispitaivla. Il pachet da cunvegna duai segirar l'access a la fiera da l'UE per products e servetschs en il sectur da banca ed assicuranzas. Cassis vul er integrar in instrument da controlla per l'access a la fiera ed ina dretgira che decida en cas da dispitas. Cun quest pachet da cunvegnas spera l'um da la PLD che Brüssel vegnia encunter a la Svizra ed acceptia dretgiras maschadadas enstagl dad ina dretgira da l'UE.

Il strateg da la PPS, Christoph Blocher ha crititgà ch'il dretg internaziunal saja a Berna per il mument pli impurtant ch'il dretg fatg dal pievel Svizzer. I haja gì lieu in «culp da stadi». La PPS veglia s'opponer a quest «culp da stadi».

