Il cusseglier federal e responsabel per fatgs da l'exteriur Ignazio Cassis ad ina conferenza da medias.

I saja en general meglier en tut ils gremis, nua ch'i vegnia prendì decisiuns, d'avair in equiliber tranter umens e dunnas, ha ditg il minister da l'exteriur Ignazio Cassis a la gasetta «Le Matin Dimanche». Quai però cun puntuar ch'i saja la finala il parlament ch'elegia e che questa dumonda na saja betg il sulet criteri che quintia.

Da midar departament na vegn per il cusseglier federal Ignazio Cassis però betg en dumonda. Suenter avair investì tantas emoziuns, ponderaziuns e strategias, fiss quai in signal negativ per ses collavuraturs. Quai fissia frustrant.

Entant vegnan marschan las discussiuns davart la successiun al cusseglier federal e la cussegliera federala partenta …

