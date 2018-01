Il 2018 è vegnì inaugurà cun fieus artifizials e plievgia

Tar temperaturas agreablas e per part cun plievgia han ils umans en Svizra beneventà l'onn nov. Suns da zains, fieus artifizials ed ils suns da magiels da schampagn han accumpagnà las festas.

Pervia da la previsiun da l'aura è Turitg sa decidì per in «plan B» ed ha sajettà las rachetas sur il lai sulet sin in'autezza da 100 meters per ch'ils maletgs na svaneschan betg en ils nivels e la tschajera. Uschia han ils radund 150'000 aspectaturs pudì giudair ils fieus artifizials – ed els èn perfin restads sitgs.

Er a Basilea han ins inaugurà l'onn cun fieus artifizials sur il Rain. Avant ch'i è dentant stà dad udir las caneras dals fieus artifizials han ils sains da la citad dentant beneventà l'onn 2018. Quels ch'han festivà al Rain n'èn dentant betg restads sitgs. Ed era a Berna èn millis vegnids sa radunads sin la plazza da Münster per far viva.

Nagins fieus artifizials sin la plazza da Claustra

A Lucerna han plirs millis cristians urà per l'unitad tranter ils cristians e per la benedicziun per la Svizra. Fieus artifizials èn dentant stads scumandads sin la plazza da Claustra – pervia dal privel per ils umans e pervia dals bajetgs istorics.

