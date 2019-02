A partir dal 2032 duaja dar mintg'onn sgols al trabant dal mund, rapporta l'agentura da novitads Russa Ria Nowosti e sa basa sin in document da l'autoritad spaziala Roskosmos. Lura duai era in vehichel spezial per far excursiuns vegnì sgulà sin la glina.

Plinavant vul la Russia sa participar ad in project cun ils Stadis Unids. Quel prevesa ina staziun spaziala che duaja circular enturn la glina. Il 2034 pudess la construcziun cumenzar, hai num en il document da l'autoritad spaziala Roskosmos. La finamira è da far sgols che van pli profund en l'univers davent da quella staziun.

Suenter pannas tecnicas ils onns 1970 aveva la Russia mess en il truchlet ses plans per ina tschentada sin la glina.

